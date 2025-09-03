Chepa Candela: A la Nariman Battikha la dejaron sola y seca

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz ombligo de semana, chamines y chaminas!!! Aquí me tienen, como un clavel, ¡lista, presta y dispuesta! para batirles lo más calientico de la movida farandulera de aquí, allá, y más “acullá”, donde los rollos, brollos, bretes, tramoyas y tretas ¡abundan como el alpiste!...

Miss Grand Venezuela 2025

Así que, sin más preámbulo y entrando de lleno en materia, les cuento que la Miss Portuguesa 2017 (¡¡¡diiigooo!!!), la Miss Grand Venezuela 2025, la NARIMAN BATTIKHA, llegó más sola que liceo en vacaciones al encuentro con la prensa luego de ser coronada como una de las mujeres más bellas de este país; resulta que todos quedaron sorprendidos al ver que en el cacareado desayuno (café y tequeños) la reina estaba como la una, es decir, ningún chivo de la organización la acompañó para apoyarla, yyy todos querían oír las palabras de la Jacqueline Aguilera, a quien aparentemente se le pegaron las sábanas, porque ni por accidente se asomó… ¿Será que le tuvo miedo a enfrentar las críticas por el showcito de quinta que montó? ¡No me extraña, araña!... Tampoco ningún otro encargado de la fulana desorganización dijo presente, pero la reina se supo defender y no cayó en la trampa de las preguntas venenosas de algunos missólogos que estaban presentes en el mentado encuentro... La Matica (¡a puuueees!) la Battikha espepitó que contó con el apoyo de Osmel Sousa y le envió unas palabras al dueño del circo, dígase: al chinito Nawat, dejando clarito que ese triunfo estaba comprado, ¡diiigooo!, guisado, ¡ay, perdón… es que el corrector no me deja transcribir! El triunfo estaba “muy bien ganado” y por ende ella estaba más feliz que una lombriz... Además, comentó que lo que más le importa es hacer "billete" en referencia a las cuatro B que tiene como premisa el certamen, que para mí son: básico, burdo, barato y baboso...

Televen

Yyy si de evaluar otras consecuencias se trata, las generadas por todo este escándalo del Miss Grand Venezuela 2025, quienes no soportaron las burlas, críticas y chalequeo, a través de las variadas vías de cotilleo, fue TELEVEN, y es que luego de recibir más palo que gata ladrona, luego del desastre que generó el espectáculo de marras, ellos se dieron a la tarea de lavarse las manos emitiendo un comunicado chucuto y poco comprensible, y en su cuenta de Instagram se dieron el tupé de suspender la opción de “comentarios” para que el público no les siguiera echando más candela…

El canal de la bolita roja comenzó a publicitar de manera engañosa el “avasallante éxito” que logró la competencia de Jacqueline Aguilera con algunos vídeos que resumían toda la experiencia; pero para cuidarse en salud, bloquearon la opción de “dimes y diretes” de Instagram para evitar que los cientos de miles de seguidores le siguieran dando hasta con el tobo y opinaran al respecto, haciendo ver que ellos están dispuestos a tapar el sol con un dedo, y le han hecho caso omiso a “tutto” este revuelo…

Bruce Willis

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el actor BRUCE WILLIS lamentablemente va de mal a peor, y es que su salud se ha ido deteriorando de forma acelerada en las últimas semanas… En el año 2022, el artista le contó a sus seguidores y medios de comunicación social que padecía una afasia (un trastorno del lenguaje que le dificultaba la comunicación)… Meses más tarde dio otro fuerte golpe, y es que notificó que le fue diagnosticado un DFT (Demencia Frontotemporal), una degeneración neurológica que ataca el cerebro y que lo lleva a olvidar muchas etapas de su vida… A raíz de esos testimonios, el galán de Hollywood fue trasladado por sus hijos y su pareja (Emma Heming) a una Casa de Cuidados Especiales para que especialistas en la materia le den una atención absoluta de 24 horas (durante los 7 días de cada semana) dada la gravedad de su situación… Según Willis (a sus 70 años de edad) no recuerda nada de su vida; no sabe quién es y, mucho menos, quién fue… Su familia expresó sentir mucho dolor al tomar esta ruda decisión, pero consideran que él merece un cuidado profesional y, en consecuencia, vivirá de ahora en adelante en el asilo… ¡Fin!.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube