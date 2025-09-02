Ana Karina Manco vs. Alba Roversi: la guerra de venezolanas que encendió redes

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Ana Karina Manco, conocida por su participación en telenovelas como El país de las mujeres, encendió las redes sociales con un video donde criticó ferozmente la cultura vial de Costa Rica, país donde reside actualmente. En la grabación Manco aseguró que los conductores costarricenses son "agresivísimos" y que el famoso lema "pura vida" es "totalmente falso" y una "hipocresía". "Aquí la gente te tira el carro, los camiones te quieren matar. Es el país más agresivo que hay manejando", afirmó, añadiendo que esta actitud es "cultural" y que en cada esquina hay choques.

Las reacciones no se hicieron esperar. Internautas costarricenses y de otras nacionalidades inundaron los comentarios de Manco con mensajes como "Costa Rica se respeta", "¿Cuándo te vas?" y "Te ganaste cada comentario". Incluso se reportó que publicaciones anteriores de la actriz fueron afectadas por una avalancha de críticas, empañando su perfil en redes. La presentadora costarricense Verónica Bastos llegó a ofrecerle comprar un boleto de avión para que regresara a Venezuela, calificándola de "malagradecida".

Pero la respuesta más contundente vino de su compatriota, la también actriz Alba Roversi, quien compartió un video en Instagram defendiendo la importancia de la gratitud y el respeto hacia los países que acogen a migrantes.

Roversi recordó su experiencia como inmigrante: "Cuando uno vive fuera del país, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y lo que hace. Tú tienes que amoldarte a ellos, ellos no se pueden amoldar a ti". Sin nombrar directamente a Manco, añadió: "No puedes tirarle a un país completo porque esa es la gente que te está abriendo las puertas de su casa".

La réplica de Ana Karina Manco

Lejos de retractarse, Manco respondió directamente a Roversi en los comentarios de su video. La actriz acusó a Roversi de buscar publicidad y de ser "venenosa". "Personas como tú solo han añadido veneno en vez de ayudar a aligerar todo lo que ha pasado", escribió Manco.

Argumentó que sus palabras fueron motivadas por "el miedo de haber estado al borde de la muerte" tras un incidente vial con un camión y aseguró: "En ningún momento hablé mal de Costa Rica". Además, cuestionó por qué Roversi no se comunicó con ella directamente en lugar de hacerlo públicamente: "Tienes mi número de teléfono y fácilmente pudiste haberme escrito".

La situación ha generado un debate en redes, mientras algunas personas defienden la postura de Roversi otros demuestran su apoyo hacia Manco, argumentando como la actriz solo utilizó su página para desahogar y dar una opinión personal.

