Ana Karina Manco narra su dura experiencia al manejar en Costa Rica: El pura vida es falso

La actriz venezolana Ana Karina Manco, recordada por su papel en "La mujer perfecta", compartió una enfática denuncia sobre la agresividad vial en Costa Rica. "Aquí la gente todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar. Es el país más agresivo que hay manejando", expresó con visible frustración. Sus declaraciones resaltan una percepción que contrasta con la imagen tradicional de "pura vida" asociada al país, que llegó a calificarla como "pura publicidad".

Cifras alarmantes respaldan a Manco

Los señalamientos de Manco coinciden con estadísticas oficiales preocupantes: 99 muertes por accidentes de tránsito se registraron en lo que va de 2025, según reportes de la Policía de Tránsito.

Entre las causas principales destacan el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la imprudencia al volante. Además, solo en enero de 2025, hubo un aumento del 22% en fallecidos respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 41 a 50 casos.

¿El falso "pura vida"?

La actriz cuestionó abiertamente la ironía detrás de la frase: "Él pura vida es totalmente falso, para que lo sepan. Esto es una hipocresía". Manco describió escenas de violencia vial cotidiana: "Las mujeres se bajan del carro, te gritan (...) te dicen de puta para abajo".

Su testimonio apunta a un problema cultural profundamente arraigado, donde "en cada media esquina hay un choque". La también modelo, quien reside fuera de Venezuela desde hace varios años, denunció en 2023 haber sido víctima de discriminación. Alegó que le negaron la entrada a su propio país a pesar de presentar su pasaporte italiano.

La artista utilizó sus redes sociales para dar a conocer la situación, demostrando cómo usa su plataforma para visibilizar diferentes problemas y hacer escuchar su voz.

