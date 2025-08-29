Hijo mayor de Michael Jackson se compromete con su novia de toda la vida: con este gesto simbólico hizo que su padre fuera parte del momento

Suscríbete a nuestros canales

Después de casi una década juntos, Prince Jackson, el primogénito de Michael Jackson, decidió dar un paso más en su historia de amor con Molly Schirmang, su pareja desde los años universitarios. La pareja se conoció en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, y desde entonces han compartido viajes, logros y momentos familiares que han reforzado su relación.

En redes sociales, Prince compartió un carrusel de imágenes en las que aparece junto a Molly, ambos vestidos de blanco, confirmando así la noticia de su compromiso.

El gesto que recordó a Michael Jackson

El anuncio fue musicalizado con: “I Just Can’t Stop Loving You”, uno de los temas más emblemáticos de su padre. Con este gesto simbólico, Prince logró que su padre Michael Jackson, pese a su ausencia, estuviera presente simbólicamente en uno de los momentos más importantes de su vida.

“8 años juntos y toda la vida por delante (…) Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas”, escribió en la publicación, dejando ver lo significativo del paso que acaba de dar.

Un detalle familiar cargado de emoción

Entre las fotografías difundidas, una de las más comentadas fue aquella en la que Prince y Molly aparecen abrazados por Katherine Jackson, la matriarca de la familia y abuela del novio, de 95 años. La presencia de la viuda de Joe Jackson fue interpretada como una muestra de apoyo y bendición para la pareja.

Contrastes en la familia Jackson

Este anuncio llega poco después de que Paris Jackson, hermana de Prince, confirmara la cancelación de su compromiso con el productor musical Justin Long, una noticia que sorprendió a sus seguidores. Mientras Paris atraviesa una etapa complicada, el compromiso de Prince representa una bocanada de aire fresco y esperanza dentro de la familia.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la fecha o el lugar de la ceremonia, pero se especula que será un evento íntimo, con la vida discreta que ambos han llevado durante sus años de relación.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube