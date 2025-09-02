Todo listo para el esperado reencuentro de Hilda Abrahamz y Jean Carlo Simancas: se juntarán en un escenario

Suscríbete a nuestros canales

La magia y la química que Hilda Abrahamz y Jean Carlo Simancas mostraron en la icónica telenovela 'Ka Ina' vuelve a escena este fin de semana, cuando estrenarán juntos la comedia teatral 'Inocentemente infiel', un proyecto que promete revivir la complicidad de aquella pareja inolvidable.

Esta producción, una versión libre de Simancas de la obra original del maestro Neil Simon, propone una experiencia única en la que la infidelidad nunca fue tan divertida.

La temporada arranca en el Centro Cultural Chacao de Caracas el sábado 6 y domingo 7 de septiembre a las 5:00 pm. Posteriormente, la gira se traslada al Teatro Municipal de Valencia el viernes 12 de septiembre a las 7:00 pm, en una única función para esa plaza.

Las entradas para las funciones en Caracas están a la venta a través de la plataforma Liveri y en las taquillas del Centro Cultural Chacao.

Para la presentación en Valencia, los boletos pueden adquirirse directamente en la boletería del Teatro Municipal de Valencia.

¿Qué se traen Hilda Abrahamz y Jean Carlo Simancas en manos?

El galán que marcó generaciones en la pantalla chica dirige y protagoniza la obra, acompañado de la participación especial de Grecia Augusta Rodríguez.

En la trama, el público seguirá las peripecias de un protagonista que, con una vida matrimonial perfecta, decide romper las reglas en busca de nuevas aventuras.

Entre enredos, situaciones cómicas y giros inesperados, los espectadores descubrirán cómo una chispa de curiosidad puede desatar carcajadas y enredos inolvidables, y, una vez más, ver a Hilda Abrahamz y Jean Carlo Simancas en acción.

Con la producción general de José Verdalles, 'Inocentemente infiel' se perfila como una cita obligada para quienes disfrutan de la comedia inteligente y del talento de dos íconos de la actuación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube