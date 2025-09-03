¿Quién dijo "sí"? Los compromisos de famosos que sorprendieron al mundo en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 no solo será recordado por la música y el cine, sino por las bodas de alto perfil que están redefiniendo el concepto de amor en Hollywood y más allá. La ola de compromisos comenzó con Zendaya y Tom Holland, quienes iniciaron el año con una propuesta íntima durante las fiestas navideñas en la casa de la familia de Zendaya. El actor, descrito por allegados como "loco por ella", planeó cada detalle, incluyendo un anillo de 5.02 quilates de la joyera británica Jessica McCormack, valorado en hasta 300,000 dólares. La pareja, que prefiere disfrutar esta etapa sin prisas, selló su amor con una joya que Zendaya lució en los Globos de Oro, desatando la euforia de sus fans.

Poco después, Dua Lipa y Callum Turner llevaron la personalización al siguiente nivel. Turner diseñó un anillo "chunky" con una banda gruesa de oro y un diamante de 2 quilates incrustado al ras, consultando a las amigas y hermana de la cantante para crear una pieza que Lipa describió como "muy yo". Con un valor estimado de 65,000 a 125,000 dólares, este compromiso refleja la tendencia hacia diseños que priorizan la autenticidad sobre el tradicional solitario.

Pero la noticia que realmente "rompió Internet" llegó en agosto con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Tras ocho años de relación y cinco hijos, la modelo mostró en Instagram un anillo con un diamante ovalado de 35 quilates, flanqueado por dos piedras menores y valorado en 5-6 millones de dólares. La pieza, comparada con el legendario Taylor-Burton Diamond de Elizabeth Taylor, simboliza una historia marcada por triunfos y tragedias, como la pérdida de uno de sus gemelos en 2022. Georgina, quien citó a Paulo Coelho en sus redes ("El amor es la materia prima de cualquier sueño"), ha convertido cada aparición pública en un tributo a este nuevo capítulo.

La culminación de esta fiebre de compromisos llegó con Taylor Swift y Travis Kelce. La cantante y el jugador de la NFL anunciaron su compromiso con una publicación en Instagram que decía: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", acompañada de un emoji de dinamita que aludía al acrónimo TNT (Taylor 'n Travis). Swift reveló en el pódcast New Heights de Kelce lo significativo que fue para ella ser cortejada tan románticamente: "Esto es lo que he estado escribiendo en mis canciones desde que era adolescente". El anillo, diseñado por Kelce con la joyera Kindred Lubeck, presenta un diamante de corte antiguo de entre 8-20 quilates, valorado en hasta 5 millones de dólares. Expertos como Ruth Faulkner y George Khalife destacaron su estilo vintage y brillo único, perfecto para la estética romántica de Swift.

Otros compromisos notables incluyen el de Kelly Osbourne y Sid Wilson, quien se arrodilló en un concierto de Ozzy Osbourne para proponerle matrimonio con un anillo de 110,000 dólares inspirado en su apodo "Honeybee", y el de Selena Gomez y Benny Blanco, cuyo anillo de diamante marquesa—un homenaje a su canción Good For You—fue revelado en diciembre de 2024 pero sigue resonando este año.

Estos compromisos, más allá de su extravagancia, revelan un patrón común: la búsqueda de autenticidad en medio del esplendor. Como reflexionó Dua Lipa: "Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y ser mejores amigos para siempre… es un sentimiento realmente especial".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube