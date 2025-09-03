Keanu Reeves cumple 61: un actor que se convirtió en ejemplo de resiliencia

Suscríbete a nuestros canales

Keanu Reeves, el actor que nació en Beirut hace 61 años bajo el nombre hawaiano que significa "brisa fresca sobre las montañas", ha construido una leyenda no solo con papeles icónicos sino con una vida que parece guionizada por las emociones más extremas. Su infancia fue el primer acto de una trama compleja: abandonado por su padre, un traficante de heroína que lo maltrataba, y criado por una madre que trabajó como stripper para sostener a la familia, Reeves aprendió desde niño que la resiliencia sería su mayor arma. "He tenido una vida vagabunda", confesó una vez, refiriéndose a las constantes mudanzas entre Líbano, Australia y Canadá, donde encontró refugio en el teatro escolar y luego en el cine independiente.

Pero la fama que llegó con éxitos como Bill & Ted's Excellent Adventure y Speed estuvo opacada por tragedias que moldearon su espíritu. En 1993, la muerte de su mejor amigo, River Phoenix, por una sobredosis a los 23 años, lo sumió en un duelo del que jamás se recuperaría por completo. "Era una persona realmente especial... Lo echo de menos", declaró Reeves a Esquire décadas después, revelando que la pérdida aún lo persigue.

A esto se sumó el dolor más visceral: en 1999, su pareja Jennifer Syme dio a luz a su hija Ava Archer, quien nació muerta. Dos años después, Syme murió en un accidente de tránsito en Los Ángeles, una tragedia que Reeves describió como "muy, muy difícil de lidiar".

En lugar de dejarse vencer, el actor canalizó su dolor en su arte y en una filosofía de vida estoica. Donó el 70% de sus ganancias de Matrix a hospitales que tratan la leucemia, enfermedad que superó su hermana Kim, a quien acompañó incansablemente durante su tratamiento. Además, adoptó una actitud de humildad radical: viaja en metro, evita los lujos superficiales de Hollywood y trata a fans y colegas con una gentileza que se volvió viral, como cuando fue filmado cediendo su asiento en el subterráneo o posando con las manos detrás de la espalda para no invadir el espacio personal de sus admiradoras.

Su carrera, por supuesto, es un legado en sí misma. Desde Point Break hasta la saga John Wick, Reeves redefinió el cine de acción con una intensidad física y emocional que le valió el título de "padrino del ciberpunk". Pero más allá de la pantalla, su música con la banda Dogstar y su incursión en la dirección con Man of Tai Chi demuestran una versatilidad que pocos conocen.

Hoy, a los 61 años, Reeves encuentra estabilidad junto a la artista Alexandra Grant y sigue siendo un faro de integridad en una industria often superficial. "El duelo cambia de forma, pero nunca termina", reflexionó en una entrevista. Una frase que encapsula la esencia de un hombre que, pese a las sombras, eligió brillar con sencillez y gracia. Como él mismo dijo: "No necesito la felicidad para vivir". Un mantra que explica por qué, en un mundo de egos, Keanu Reeves es amado por todos.

