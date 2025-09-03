Más allá de la polémica: ¿a qué se dedican Érika y Patricia Schwarzgruber?

Suscríbete a nuestros canales

Las hermanas Schwarzgruber, lejos de ser solo figuras controversiales, han sabido reinventarse profesionalmente con proyectos que destacan su versatilidad. Patricia Schwarzgruber, con una carrera actoral que comenzó a los once años en El club de los tigritos, ha creado un portafolio diverso desde la novela Voltea pa' que te enamores hasta producciones cinematográficas independientes como La Chica del Alquiler en 2023. Actualmente, aprovecha su presencia reconocida en redes para ser la imagen de diversas marcas nacionales.

Por su parte, Erika Schwarzgruber ha canalizado su influencia en el mundo del emprendimiento. Junto a su hermana, organiza el SchBazar, un evento anual que reúne a cientos de emprendedoras y pequeñas empresarias para promocionar sus productos y conectar con nuevas audiencias. Este espacio, aunque no exento de polémicas –como la rifa de un cachorro poodle que generó críticas por tratar a los animales como objetos–. Erika también incursiona en asesorías de imagen y redes sociales, aprovechando su experiencia mediática para guiar a otras figuras públicas en la gestión de su presencia digital.

Aunque ambas han enfrentado escándalos –desde la filtración de videos íntimos hasta campañas publicitarias cuestionadas durante la pandemia–, las hermanas han logrado convertir las críticas en oportunidades. Patricia, por ejemplo, ha utilizado su plataforma para abogar por la privacidad y la dignidad de las mujeres en la industria, mientras Erika se enfoca en crear espacios de colaboración que trascienden el drama mediático.

