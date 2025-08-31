Taylor Swift y Travis Kelce: se revelan detalles de cómo será la boda y quiénes serán los invitados

Suscríbete a nuestros canales

Según un informe del Daily Mail, Taylor Swift y Travis Kelce estarían planeando una boda íntima y discreta. A pesar de que su relación ha captado la atención mundial, la pareja optaría por una ceremonia privada.

Una fuente cercana aseguró al medio británico que la celebración se centrará únicamente en sus seres más queridos y que "solo será con amigos cercanos y familia".

El compromiso, que la pareja anunció públicamente el pasado 26 de agosto, estuvo a punto de posponerse debido a los nervios de Travis. El padre del futbolista, Ed Kelce, relató que su hijo dudó en el último momento.

Sin embargo, el deportista finalmente decidió seguir su plan y organizó el romántico momento por su cuenta. La pedida de mano fue descrita como "tradicional", ya que Travis pidió formalmente la aprobación de los padres de Taylor antes de hincarse y proponerle matrimonio.

La lista de invitados, aunque reducida, contará con un selecto grupo de personas importantes en la vida de ambos. Este enfoque busca hacer de la unión un emotivo encuentro de dos clanes muy unidos.

Por el lado de Taylor, asistirán sus padres, Andrea y Scott Swift, y su hermano menor, Austin. Del lado de Travis, estarán presentes sus padres, Donna y Ed Kelce, así como su hermano Jason con su esposa Kylie y sus hijas.

Además, varios de sus amigos más cercanos tendrán un lugar especial en la ceremonia. El círculo de Taylor incluiría a figuras como Selena Gómez, Zoë Kravitz, y las hermanas Haim. También se rumora que Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de los Chiefs, podría estar en la lista. Por su parte, Travis contará con amigos de la infancia y compañeros de equipo como Ross Travis.

A pesar de que sus seres cercanos han apodado el evento como la "boda del siglo", la elección de una ceremonia privada refuerza la idea de que la pareja busca la autenticidad sobre el espectáculo.

Los detalles que han emergido sobre el compromiso y los planes de la boda demuestran que, más allá de la fama y el escrutinio público, Taylor Swift y Travis Kelce buscan una celebración genuina. Su deseo de intimidad confirma que, para ellos, la verdadera felicidad reside en compartir su amor con las personas que más importan.

