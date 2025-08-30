"Muy enamorados": padre de Travis Kelce revela detalles de la relación de su hijo con Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

El padre de Travis Kelce, Ed Kelce, ha hablado abiertamente sobre el romance de su hijo con la superestrella del pop Taylor Swift. En una entrevista con la revista People, el progenitor del jugador de los Kansas City Chiefs aseguró sin dudar que la felicidad de su hijo tiene un solo origen: la cantante.

Al ser consultado sobre el secreto de la sonrisa de Travis, Ed respondió con contundencia: "Taylor. No hay duda al respecto". El padre también confesó que, tras ver a la pareja interactuar en un podcast, no le queda duda de que son dos personas que, obviamente, están muy enamoradas, confirmando la autenticidad de la relación.

Durante la aparición de Taylor en el podcast, la artista admitió que el intento de Travis por cortejarla fue tan tierno que le recordó a una película de los ochenta. La cantante confesó que, al verlo intentando conseguir un encuentro, sintió que estaba en una "película de John Hughes", como si la estuviera esperando con un radiocasete en la calle.

Por su parte, Travis también reveló que usó las letras de sus canciones para impresionarla. El jugador comentó que durante el Eras Tour se sentó a escuchar cada uno de sus temas para "saber exactamente" lo que ella quería, lo que lo hizo sentir como "el hombre más afortunado del mundo".

