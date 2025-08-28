Una pareja multimillonaria: el impresionante patrimonio de Travis Kelce y Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce marca un hito no solo en el mundo del espectáculo, sino también en el de las finanzas. La unión de la estrella del pop y el campeón de la NFL fusiona dos imperios que, según Forbes, los convierte en una de las parejas más influyentes a nivel global en términos económicos y mediáticos.

La combinación de sus patrimonios es asombrosa, alcanzando un estimado de 1.670 millones de dólares. La mayor parte de esta fortuna le corresponde a Taylor Swift, con 1.600 millones de dólares, mientras que Travis Kelce aporta unos 70 millones. Un claro símbolo de su poderío económico fue el anillo de compromiso de 13 quilates, valorado en unos 650.000 dólares.

La riqueza de la cantante se basa en su exitoso Eras Tour, el cual superó los 1.000 millones de dólares en ingresos, y en su control sobre los derechos de sus propios álbumes. Por su parte, el jugador de los Kansas City Chiefs ha diversificado sus ganancias con un portafolio de negocios que incluye un lucrativo contrato por su podcast y varias inversiones en empresas deportivas.

Con esta impresionante cifra, la pareja solo es superada por Jay-Z y Beyoncé. La combinación de sus fortunas los posiciona por encima de otras figuras como Rihanna y A$AP Rocky o David y Victoria Beckham, consolidando su poderío en la élite del espectáculo y el deporte a nivel mundial.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.