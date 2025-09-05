Los pasos de Karol G: la colombiana que comenzó en Youtube y hoy hace historia en la música latina

Suscríbete a nuestros canales

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música latina contemporánea. Su trayectoria ha estado marcada por una serie de logros históricos, desde éxitos virales y colaboraciones icónicas hasta presentaciones en escenarios emblemáticos que ninguna otra artista latina había conquistado. Más que una cantante, Karol G es un fenómeno cultural que ha redefinido los límites del reguetón, el pop urbano y la música latina en general, inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans alrededor del mundo.

De Medellín al mundo: los primeros pasos de Karol G

La pasión por la música acompañó a Karol G desde su infancia en Medellín, Colombia, donde se formó en canto y composición. Su primer gran impulso profesional llegó en 2017 con su participación como jueza y mentora en el reality show Pequeños Gigantes USA, lo que le permitió conectar con un público amplio y demostrar su talento y conocimiento musical. Ese mismo año, la cantante lanzó Ahora Me Llama, junto a Bad Bunny, sencillo que se convirtió rápidamente en un éxito viral, acumulando más de mil millones de vistas en YouTube y asegurando un lugar en el top 10 de las listas latinas de Billboard. Este primer gran éxito marcó el inicio de su ascenso global y sentó las bases de su carrera.

El fenómeno "Tusa": un hito en la música latina

En 2019, Karol G lanzó Tusa, su colaboración con la rapera internacional Nicki Minaj. La canción se convirtió en un fenómeno cultural, debutando en el número uno de la lista Hot Latin Songs de Billboard y convirtiéndose en la primera canción liderada por dos mujeres en alcanzar esta posición. Con más de un billón de reproducciones en Spotify, Tusa se consolidó como uno de los sencillos más exitosos de la historia de la música latina, catapultando a Karol G a un nivel de reconocimiento global sin precedentes y posicionándola como referente femenina en un género dominado por hombres.

"Mañana Será Bonito": un álbum histórico

En 2023, Karol G publicó su cuarto álbum de estudio, Mañana Será Bonito, que debutó en el número uno del Billboard 200, convirtiéndola en la primera mujer en alcanzar esa posición con un disco completamente en español. Canciones como TQG, en colaboración con Shakira, y Provenza lideraron las listas de éxitos, consolidando su dominio en la música urbana y latina. Este álbum no solo reforzó su estatus como superestrella, sino que también evidenció su capacidad para innovar, fusionando reguetón, pop y ritmos tropicales con letras de empoderamiento y resiliencia.

Un espectáculo histórico en París: Crazy Horse

En septiembre de 2025, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en protagonizar un espectáculo original en el mítico cabaret Crazy Horse de París. Durante ocho funciones exclusivas, la cantante combinó su estilo musical con la estética sensual y sofisticada del cabaret, ofreciendo un espectáculo único en el que ritmos tropicales y urbanos se mezclaron con una puesta en escena de primer nivel. Bajo la dirección artística de Andrée Deissenberg y Arturo Rico, y con coreografías de Danielle Polanco, Karol G celebró la cultura latina en uno de los escenarios más icónicos del mundo, marcando un precedente histórico para artistas urbanas latinoamericanas.

La Bichota llega al Vaticano: un concierto por la fraternidad

El 13 de septiembre de 2025, Karol G se presentó en la Plaza de San Pedro en el Vaticano durante el concierto Grace from the World, dirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli. Se convirtió en la primera artista urbana latina en actuar en este emblemático lugar, uniendo su música con el mensaje de paz y fraternidad promovido por el Papa León XIV. Este evento histórico reafirmó su capacidad para trascender fronteras culturales y religiosas, llevando su música y mensaje de empoderamiento a una audiencia global, y consolidando su estatus como figura de alcance universal.

Un vistazo íntimo: el documental de Netflix

En mayo de 2025, Netflix estrenó Karol G: Mañana fue muy bonito, un documental que ofrece una mirada profunda a la vida personal y profesional de la cantante. Dirigido por Cristina Costantini, el largometraje explora los desafíos que enfrentó Karol G, incluyendo el acoso en su juventud, la ansiedad, la lucha por la imagen corporal y su proceso de empoderamiento bajo el lema "bichota". El documental también revela detalles de su relación con Feid y su labor filantrópica a través de la Fundación Con Cora, que ha facilitado estudios de jóvenes colombianas en la NASA. Con imágenes de su gira mundial Mañana Será Bonito y homenajes a Selena Quintanilla, el documental ofrece un retrato honesto y emotivo de la superestrella.

Premios, nominaciones y reconocimientos

Karol G ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su talento y contribución a la música. En 2024, fue nombrada Mujer del Año en los Premios Billboard Women in Music, y su gira Mañana Será Bonito fue destacada como Gira del Año en los Premios Billboard de la Música Latina. Su colaboración con Peso Pluma en Qlona le valió premios como Canción del Año y Colaboración Vocal del Año. En los Premios Lo Nuestro 2025, recibió siete nominaciones, incluyendo Artista del Año y Canción del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido. Estos logros consolidan su influencia en la industria y demuestran su capacidad para mantenerse relevante y dominante en el ámbito global.

Impacto cultural y legado

Karol G no solo ha dominado las listas de éxitos, sino que ha trascendido como ícono cultural. Su estilo innovador, que combina reguetón, pop y ritmos latinos, ha influido en la nueva generación de artistas y ha ampliado el alcance de la música latina a nivel mundial. Sus presentaciones en el Vaticano, el cabaret Crazy Horse y eventos internacionales como el medio tiempo del primer partido oficial de la NFL en Brasil son prueba de su capacidad para unir culturas y audiencias diversas.

Karol G ha demostrado que la música latina y urbana puede trascender fronteras y romper estereotipos. Con cada disco, colaboración y presentación histórica, ha marcado hitos que ninguna otra artista había alcanzado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube