Un recorrido por las relaciones de Christian Nodal: ¿picaflor o mala suerte en el amor?

Christian Nodal ha estado en el centro de atención mediática no solo por su talento, sino también por sus relaciones sentimentales. A lo largo de los años, ha compartido su vida con varias mujeres, algunas de las cuales han hablado públicamente sobre sus experiencias.

Repasemos las principales relaciones que se le han conocido a Nodal, desde su primer amor en la preparatoria hasta su matrimonio con Ángela Aguilar, y las declaraciones que han generado controversia y debate.

Luisa Fernanda Macías: El Primer Amor

Durante su época en la preparatoria en Caborca, Sonora, Christian Nodal mantuvo un romance con Luisa Fernanda Macías, una compañera de escuela. Aunque su relación no fue mediática, Macías reveló en sus redes sociales que había sido novia del cantante. Además, Luisa Fernanda asegura que según las declaraciones del artista ella cree que es la inspiración detrás de la canción "Te Fallé".

Hace unas semanas, luego de una entrevista de Nodal, Luisa salió a contar toda la verdad de su relación y aseguró que jamás quiso volver con él.

Estibaliz Badiola: Un Romance Breve

En 2017, Nodal tuvo una relación amorosa con Estibaliz Badiola, joven promesa de la música. Ambos comentaron en entrevistas que su romance terminó debido a que eran muy jóvenes para mantener una relación seria. La corta duración de su relación no impidió que dejara una huella en ambos, quienes continuaron con sus carreras artísticas por separado.

María Fernanda Guzmán: Un Romance Privado

Posteriormente, Nodal comenzó a salir con María Fernanda Guzmán, hija del exfutbolista Daniel "Travieso" Guzmán. Su romance se mantuvo en 2019 y compartieron varias imágenes juntos en redes sociales. A pesar de que su relación parecía sólida, eventualmente tomaron caminos separados sin mayores escándalos públicos. Guzmán ha seguido su vida alejada del ojo público, dedicándose a sus proyectos personales y profesionales.

Belinda: Un Compromiso Mediático

En 2020, mientras participaban como coaches en el reality show de canto "La Voz" de TV Azteca, Nodal y Belinda comenzaron su relación. Su noviazgo fue muy mediático e incluso llegaron a estar comprometidos. La pareja estaba a punto de casarse, pero en febrero de 2022 anunciaron su repentina ruptura. La separación se vio envuelta en polémica pues el cantante de regional mexicano expuso mensajes privados de su ex pareja, mientras que Belinda habló poco de los detalles de su disputa.

Cazzu: Una Relación Internacional

Tras su ruptura con Belinda, Nodal inició una relación con la cantante y rapera argentina Cazzu. En abril de 2023, Cazzu anunció su embarazo durante un concierto, y en septiembre de ese año, nació su hija Inti. Sin embargo, en mayo de 2024, la pareja anunció su separación. Nodal reveló que la ruptura fue una decisión mutua, según sus palabras, la trapera le dijo en algún momento que se buscará a alguien y poco después él comenzó a salir con Ángela Aguilar y se lo hizo saber dejándola con la bebé de apenas meses. No obstante, la relación con Cazzu fue significativa para Nodal, ya que fue la madre de su hija y compartieron momentos importantes juntos.

Ángela Aguilar: Un Nuevo Comienzo

En junio de 2024, Nodal confirmó su relación con la cantante mexicana Ángela Aguilar. Poco después, en julio de 2024, se casaron en una ceremonia privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos. Nodal explicó que su relación con Ángela había comenzado años atrás durante la colaboración en la canción "Dime cómo quieres", pero se distanciaron hasta reencontrarse en mayo de 2024. El anuncio de su matrimonio causó sorpresa debido a la rapidez con la que ocurrió tras su ruptura con Cazzu. Ángela ha expresado su felicidad en su nueva vida matrimonial, destacando el apoyo y amor que recibe de Nodal y pese a las fuertes críticas que han recibido esta relación ha sido vista como un nuevo capítulo en la vida de Nodal, quien parece haber encontrado estabilidad y felicidad junto a Ángela.

Las relaciones de Christian Nodal han sido objeto de atención mediática debido a su estatus como figura pública y a las declaraciones que han surgido a raíz de ellas. Desde su primer amor en la preparatoria hasta su matrimonio con Ángela Aguilar, cada relación ha dejado una huella en su vida personal y profesional.

