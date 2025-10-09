Kiara confiesa su obsesión estética: la decisión que tomó hace muchos años y todavía se arrepiente

Suscríbete a nuestros canales

Durante una reciente entrevista en Shirley Radio, la cantante y actriz venezolana Kiara, confesó que desde muy joven decidió cambiar su rostro al ver los rięsgøs particulares de una mujer en México. Kiara era conocida como uno de los rostros más hermosos de Venezuela, pero el capricho de adquirir un rasgo que no tenía le pasó factura más tarde.

La cantante reveló que una vez se cruzó con la legendaria tenista Gabriela Sabatini y desde entonces le gustó la forma de su cara "Yo siempre admiré la cara cuadrada de Gabriela Sabatini… y la veía en varias ocasiones en México”, además recordó cómo, durante la promoción de uno de sus temas, se cruzó con Sabatini y quedó impactada por sus facciones:

“Dije ‘qué cara tan cuadrada espectacular’, porque no la tenía… siempre las mujeres queremos eso que no tenemos”, aseguró Kiara.

Esta admiración inicial se transformó en una especie de obsesión estética que definiría parte de sus decisiones en la adolescencia y juventud.

El peligro de los biopolímeros

Kiara relató que comenzó a experimentar con procedimientos estéticos, incluyendo la infiltración de biopolímeros, que al principio fueron “maravillosos”. Sin embargo, con el tiempo advirtió efectos inesperados: “Eso pesa porque tiene una molécula bastante densa, y me veía como Johnny Bravo cada vez que me miraba en fotos”.

Preocupada por la transformación de su rostro, la artista acudió a su doctora, quien evaluó el grado de deformidad y le recomendó un procedimiento más invasivo para revertir los efectos del biopolímero. Kiara confesó que en ese momento aceptó someterse a un lift facial a una edad en la que normalmente no se realiza, con la intención de recuperar la armonía de su rostro.

El resultado y la aceptación de su rostro

Sobre los resultados, Kiara aseguró que, aunque nunca logró recuperar completamente la “carita superovalada” de su juventud, logró un equilibrio estético más saludable. “Hoy en día está bastante mejor, pero sigo con esa cara un poco más dura, esa cara cuadrada que quería”, explicó.

La cantante también aprovechó para recomendar a especialistas de confianza, como María Isabel Quintero, para resaltar la importancia de acudir a profesionales con experiencia con el fin de evitar complicaciones.

