Qué se sabe de la muerte de Susan Kendall: hija mayor del ícono de Hollywood Paul Newman

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo despide a Susan Kendall Newman, la hija mayor del legendario actor Paul Newman y de su primera esposa, Jacqueline “Jackie” Witte.

Susan falleció el pasado 2 de agosto de 2025 a los 72 años por problemas de salud crónicos.

Aunque su vida estuvo ligada a una de las familias más emblemáticas de Hollywood, Susan eligió la discreción, alejada de los escándalos y del brillo de las alfombras rojas, dedicó sus años a actuar, producir y, sobre todo, a defender causas sociales inspiradas en la filantropía que también marcó la carrera de su padre.

De la actuación a la filantropía

Durante los años 70, Susan siguió los pasos de su padre e incursionó en el cine. Participó en producciones como “Slap Shot” (1977), donde compartió créditos con Paul Newman, “I Wanna Hold Your Hand” (1978), dirigida por Robert Zemeckis, y “A Wedding” (1978), de Robert Altman.

Más adelante, Susan decidió cambiar de rumbo y enfocarse en la producción televisiva y el activismo social. Produjo el telefilme “The Shadow Box” (1980), que le valió una nominación al Emmy, y asumió la dirección del Scott Newman Center, fundado por su padre tras la muerte de su hermano, dedicado a prevenir el consumo de drogas entre jóvenes, causa por la que habría fallecido. Allí trabajó durante años como vocera, asesora y educadora.

Una vida dedicada al servicio y la educación

Susan colaboró con entidades públicas y privadas en campañas de educación, justicia juvenil y salud mental, y participó activamente en proyectos de conservación ambiental. Su compromiso la convirtió en una figura respetada en el ámbito humanitario, aunque poco mediática.

En una entrevista de archivo, Susan afirmó que su apellido era “una responsabilidad más que un privilegio”, y que su meta era “usar el legado familiar para generar impacto real”. Esa filosofía la acompañó hasta sus últimos años.

Últimos años y despedida

En los últimos años, Susan enfrentó problemas de salud que la mantuvieron alejada de la vida pública. Según allegados, sus dolencias fueron tratadas con discreción, pero se agravaron en los meses previos a su fallecimiento. Su familia comunicó que su muerte fue tranquila y rodeada de sus seres más cercanos.

El adiós a una Newman distinta

A diferencia de su padre, Susan no buscó el aplauso ni la fama, sino el impacto y la conciencia social. Su partida deja un vacío en la familia Newman y un ejemplo de integridad poco común en la industria.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube