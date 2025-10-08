¡Impresionante! Bad Bunny se roba la atención durante un juego de los Yankees con esta movida

Suscríbete a nuestros canales

El hecho ocurrió durante la segunda entrada del partido disputado en el Yankee Stadium del Bronx, Nueva York. Anthony Santander de los Azulejos de Toronto se enfrentaba al lanzador zurdo de los Yankees, Carlos Rodón, cuando conectó un foul que se dirigió directamente a los asientos ubicados detrás del home plate.

La pelota primero cayó de las manos de un fanático vestido con una sudadera gris que se encontraba en la tercera fila. Tras rebotar, la esférica llegó hasta las manos de Bad Bunny, quien se encontraba sentado en la segunda fila. El artista, visiblemente emocionado, levantó la bola para que todos los presentes pudieran verla, generando una reacción inmediata en las redes sociales donde el video no tardó en volverse viral.

Contexto deportivo y preparativos musicales

El partido formaba parte de la Serie Divisional de la Liga Americana, una etapa crucial de los playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol. La presencia de Bad Bunny en este evento deportivo de alta competencia se produce en un momento particular de su carrera, marcado por su reciente anuncio como cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026.

Este encuentro beisbolero se suma a otras apariciones públicas recientes del artista, quien el pasado fin de semana fungió como presentador del estreno de la temporada de "Saturday Night Live". Durante su monólogo en el programa de comedia, Bad Bunny abordó con humor las reacciones a su participación en el Super Bowl, dedicando una parte de su intervención en español y bromeando con la audiencia: "Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender".

Un artista en el ojo público

La imagen de Bad Bunny celebrando con la bola de béisbol en la mano se difundió rápidamente a través de medios deportivos y de entretenimiento, demostrando una vez más su capacidad para generar atención mediática más allá de los escenarios musicales. El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio y quien nació en San Juan, Puerto Rico, ha mantenido un perfil público elevado en las últimas semanas.

Este incidente deportivo se produce en medio de un intenso debate sobre su participación en el Super Bowl, que ha generado reacciones tanto de apoyo como de crítica, incluyendo comentarios del expresidente Donald Trump, quien calificó su elección como "absolutamente ridícula". Sin embargo, lejos de afectar su visibilidad, estos eventos parecen consolidar su posición como una de las figuras más relevantes del espectáculo contemporáneo.

