Camila Canabal se despide de un gran amor: un adiós lleno de recuerdos

Camila Canabal enfrenta un duelo familiar con la partida física de su abuela Olga, quien recientemente llegó a los 100 años de vida. Olga, originaria de Uruguay, fue una presencia constante en la vida de Camila, frecuentemente viajaba a Venezuela para visitar a su familia y siempre manteniéndose cerca a través de cartas, llamadas y visitas.

El mensaje de Camila, compartido en sus redes sociales, refleja la profundidad de su vínculo con su abuela y la manera en que ella inmortalizó cada instante juntas, desde los pequeños detalles hasta las memorias más profundas que quedaron grabadas en su corazón.

Cada detalle inmortalizado

Camila relató cómo observó cada gesto de su abuela en sus últimos momentos: la carita rendida al sueño, los cachetes rosados llenos de vida, y las pecas en sus brazos que habían arropado su cuerpo durante años. “Quise mirar en detalle cada una de las pecas del tiempo que inundan su cuerpo, no quiero olvidarla, fue mi manera de fotografiarla”, escribió.

Más que un simple adiós, la despedida se convirtió en un acto de amor consciente, donde cada gesto y cada palabra se transformó en un recuerdo que permanecerá para siempre. Para Camila, los abrazos de los abuelos son bálsamos de la vida, y Olga fue el ejemplo perfecto de ese cariño incondicional.

Música, risas y recuerdos

En medio de la emoción, Camila recordó un momento especial: cantarle a su abuela la canción que ambas compartían. “Me pidió que se la cantara fuerte para entender la letra y así lo hice, con mi voz ronca, fea y maltratada, canté en voz alta aunque doliera, porque quería que escuchara”.

Las risas, los llantos y los momentos cotidianos, como ver a Olga maquillarse frente al espejo o escuchar sus carcajadas, se convirtieron en recuerdos imborrables. Cada instante compartido mostró la fuerza del vínculo entre abuela y nieta, y cómo esos pequeños gestos son eternos en la memoria.

Un legado de amor y gratitud

El beso en la frente, que Camila describe como un momento lleno de intensidad, simbolizó la profundidad del amor que siempre sintió por Olga. “Fue como perderla antes de que haya ocurrido, pero no amanece nunca sin que sol haya salido”, confesó.

Camila se despide con la certeza de que su abuela vivió plenamente y dejó huellas imborrables en su vida. La relación con Olga fue un ejemplo de compromiso, amor y cuidado, recordando a todos sus seguidores la importancia de valorar cada momento con los seres queridos.

