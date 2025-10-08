Un futuro asegurado o una paternidad legítima: ¿Es realmente Marc Anthony padre junto a Nadia Ferreira?

Suscríbete a nuestros canales

Desde los flashes de su boda hasta el anuncio del embarazo, pasando por rumores, comparaciones y silencio estratégico, Marc Anthony y Nadia Ferreira han capturado los focos. Pero entre el brillo de los eventos y las publicaciones en Instagram, queda una pregunta que se mantiene en los titulares: ¿Realmente será Marc el padre biológico de "Marquito"? El hijo que dicen tienen en común...

Cómo empezó todo: romance, boda y embarazo confirmado

La chispa entre Marc Anthony y Nadia Ferreira se hizo pública en 2022. Para entonces, los titulares de la prensa de enfocaban en la diferencia de edad, él mucho más experimentado, con una carrera realizada y millones reunidos, además de sus ingresos anuales y ella una modelo joven, hermosa y exreina de belleza, que recién estaba dándose a conocer.

Se comprometieron y se casaron el 28 de enero de 2023 en Miami, en el Pérez Art Museum, en una boda de gran escala y con invitados de lujo, para muchos todo era demasiado apresurado, Marc tenía tiempo sin una pareja estable, pero también otros reconocían que el artista es un hombre romántico que le apuesta al amor.

Apenas unas semanas después, el 14 de febrero de ese año, revelaron que Nadia estaba embarazada. Lo hicieron con una emotiva publicación en redes sociales, donde mostraban las manos de ambos sobre su vientre, describiendo el embarazo como “El mejor regalo de San Valentín! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas.”.

Durante esos meses previos al nacimiento, Nadia dijo en entrevistas que Marc Anthony la consentía mucho, que su apoyo era clave, que estaba a su lado casi todos los días, y que ella se sentía bendecida, plena, feliz de estar formando su propia familia.

Rumores y sus orígenes: la duda que vuela en internet

Como suele suceder con parejas de alto perfil, los rumores no tardaron en aparecer. Desde comienzos de 2023 se especuló en medios de farándula que Nadia ya estaba embarazada mucho antes de la boda, que tal vez se adelantó la ceremonia para encubrir una “pancita” incipiente. Algunas publicaciones incluso sugerían que ya llevaba cuatro meses de embarazo cuando se casaron.

Otra fuente de los rumores son las comparaciones visuales: seguidores en redes sociales han dicho ver que el niño no se parece al cantante, basándose en fotos, ángulos, gestos. Las especulaciones se alimentaron con el comentario espontáneo y de buena intención que hizo Marc en el que dijo que su hijo no se parece a él, pero que era justo lo que esperaba.

Qué se ha dicho oficialmente

A pesar de los rumores, no hay ni siquiera intenciones de que Marc Anthony quiera hacerle una prueba de ADN y esto es lo que muestra que él está seguro de que Marquito es de él.

Lo que sí se conoce es que Marc ha expresado en entrevistas que apoya mucho a Nadia, que la relación con ella ha sido estable, y que él está comprometido como padre. Nadia, a su vez, ha manifestado que están felices, que desean construir una familia, que esperan tener una niña también.

Tiempo juntos y lo que aún no se ve en las cámaras

La pareja tiene ya más de dos años de relación pública, incluyendo compromiso, boda, embarazo, nacimiento del hijo en junio de 2023 y ahora vida familiar compartida. En las alfombras demuestran una fuerte química y enamoramiento al igual que en sus redes sociales donde siempre se les ve juntos compartiendo y felices.

Si bien los rumores siguen, no hay evidencia sólida que los respalde más allá de opiniones y percepciones, pues no existe una prueba de ADN, ni certificado o declaración oficial que cambie lo que ambos han confirmado públicamente.

