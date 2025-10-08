Diveana regresa con "Cómo Olvidarte": escúchalo aquí

Suscríbete a nuestros canales

La merenguera venezolana Diveana, está de vuelta en la escena musical. La artista, famosa por éxitos bailables, lanzó: "Cómo Olvidarte", incluido en su álbum "Tu reina" y que se perfila como un hit viral.

"Cómo Olvidarte" es una balada convertida en merengue. Compuesta por Jaime Rovira, el autor confesó la inspiración detrás de la letra. "Es fruto del trabajo. 'Cómo Olvidarte' es un tema que escribí imaginando cómo se olvida a esa persona que queda anclada en el fondo del alma".

Rovira no escatimó elogios para la icónica intérprete. "Cuando escuché el tema interpretado por Diveana, fue un derroche de emociones. Su grandiosa interpretación invadió mis sentimientos”.

La vigencia de Diveana

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas y más de 15 éxitos internacionales en su haber, Diveana es considerada una leyenda viva. La artista apuesta por un merengue moderno, bailable y sensible, que la mantiene vigente en el panorama latino.

El álbum "Tu reina", estrenado en mayo de 2023, es el testimonio de su vigencia, con 10 canciones producidas bajo la batuta de su mánager Víctor Pabón y arreglistas de la industria como Yoel Vivas y Edwin García.

Diveana eligió una plataforma vanguardista: Sabores Music. Este espacio audiovisual, creado por JN Music Group (Juan Hidalgo y Nelson Estévez), es el punto de encuentro más auténtico y fresco para la música latina de todos los géneros, desde salsa hasta pop.

