¿Quién es la venezolana detrás del vestido de la nieta del Rey de España? El talento criollo asciende en la alta costura

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano se cruzó con la realeza española y el resultado no pasó desapercibido. Daniela Linares, originaria de Maracay, estado Aragua, logró un hito en su carrera al vestir a Victoria de Marichalar, nieta del rey emérito Juan Carlos I, quien apareció recientemente en la portada de la revista ¡Hola! luciendo un diseño de la colección “La Perla Resort”.

Este logro ha colocado nuevamente a Linares bajo los reflectores internacionales y genera expectativas sobre quién será la próxima figura que llevará su firma.

Un atelier que cruza fronteras

El taller de Daniela Linares está ubicado en Maracay, sus diseños se han convertido en un referente de alta costura, donde cada diseño refleja un equilibrio perfecto entre elegancia, modernidad y raíces venezolanas. No solo produce vestidos; es un espacio creativo donde la inspiración se transforma en piezas únicas, capaces de cautivar tanto a celebridades como a la realeza. Su dedicación a la excelencia ha hecho que nombres como Nieves Álvarez, la actriz Jaydy Michel y la influencer Ninoska Vásquez confíen en sus diseños para eventos de alto perfil.

Cada creación que sale de su atelier es un testimonio del compromiso de Linares con la moda y con la proyección internacional de su talento venezolano. Vestir a la nieta del Rey Juan Carlos I no es solo un logro profesional, sino también un símbolo de cómo su nombre cruza fronteras y conquista escenarios de alta exigencia.

“La Perla Resort”: elegancia que deja huella

La colección “La Perla Resort” destaca por su versatilidad y sofisticación. El vestido “Cannes”, elegido por Victoria de Marichalar, refleja el cuidado detalle y la visión estética de Linares. Piezas de esta misma colección han sido lucidas por Nieves Álvarez, Jaydy Michel y Ninoska Vásquez, consolidando la presencia de la diseñadora en pasarelas y eventos internacionales.

Cada prenda de esta línea es una declaración de estilo y una muestra del impacto que la moda venezolana puede tener más allá de sus fronteras. La elección de Victoria no solo resalta la calidad del diseño, sino también la proyección y reconocimiento global de Linares.

Orgullo venezolano y pasión internacional

Para Daniela Linares, cada logro representa un triunfo personal y colectivo: “Ver nuestro arte en cada una de las increíbles mujeres que hemos vestido nos llena de orgullo y satisfacción. Cruzar fronteras ha sido un reto, pero la recompensa es absolutamente gratificante”, ha dicho.

Su historia inspira a nuevos talentos venezolanos a soñar en grande, demostrando que la moda puede ser un puente entre culturas, estilos y generaciones, y que el nombre de Venezuela sigue dejando su huella en los escenarios más exclusivos del mundo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube