¿Por qué no se hablan?: El secreto de la amistad entre Selena Gomez y su donante de riñón, Francia Raísa

La relación entre las actrices Selena Gomez y Francia Raísa, una amistad inmortalizada por el acto de amor más grande —la donación de un riñón en 2017—, se ha convertido en una saga de constantes rumores de ruptura y reconciliación.

Aunque las actrices han negado un "conflicto permanente" y han confirmado que volvieron a reconstruir su amistad después de un largo distanciamiento, la polémica reciente se reactivó tras la boda de Selena Gomez con Benny Blanco.

Cabe destacar, que inicialmente, el vínculo de estas dos estrellas se fracturó inicialmente tras el trasplante. Aunque la donación de riñón fue un gesto de vida o muerte, poco después surgieron los rumores de un distanciamiento de casi seis años. Según reportes, la tensión nació de un supuesto desacuerdo por los hábitos de vida de Selena Gomez posteriores a la cirugía, aunque Francia Raísa siempre ha negado públicamente que esta fuera la razón.

El conflicto alcanzó su punto álgido en 2022, cuando la exestrella Disney describió a Taylor Swift como su "única amiga en la industria" en su documental, una declaración que muchos interpretaron como un desaire a Francia. La tensión era palpable, aunque Selena intentó minimizarlo con un comentario lacónico en redes: "Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco".

La amistad pareció sanar en 2023. Francia Raísa confirmó que se habían dado un tiempo separadas necesario para el crecimiento personal, pero desmintió la narrativa de una "pelea" o conflicto real. De hecho, reveló que fue Selena quien tomó la iniciativa para reconstruir el lazo. "Ella me contactó y dijo: 'Hablemos'", comentó Raísa

Sin embargo, tensión continua, debido a que la actriz no asistió a la boda, lo que reavivó las especulaciones sobre un nuevo distanciamiento.

Cuando la prensa la confrontó directamente, Raísa ofreció una mezcla de apoyo y misterio, en este sentido, aseguró estar "muy feliz" por el matrimonio de Selena, además que rechazó enérgicamente los viejos rumores que la pintaban como una donadora enojada por los hábitos de Gomez. Raísa defendió su acto como una "donación" altruista y desinteresada, restando importancia a si le corresponde o no juzgar la vida de Selena después de la cirugía.

Sobre si la invitaron o no a la boda, Francia se mantuvo hermética, dejando la puerta abierta a la duda: "Nadie sabe lo que está pasando y ni ella ni yo hablamos de ello. Un día, tal vez lo abordemos."

Cabe destacar, que la mayoría de las declaraciones en torno a su amistad, siempre han sido dadas por parte de Raísa, debido a que Selena Gomez suele ser más reservada.

