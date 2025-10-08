Lujo español: la abadía románica donde la hija de Antonio Banderas unirá su vida a Alex Gruszynski

Suscríbete a nuestros canales

La hija de las estrellas de cine Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, de 28 años de edad, está lista para dar el "sí, quiero" a su prometido, Alex Gruszynski. El evento que busca reunir a cerca de 200 invitados, se llevará a cabo en una íntima celebración de cuatro noches y cinco días.

La pareja eligió un lugar singular para su enlace: la pequeña localidad de Sardón de Duero, en la provincia española de Valladolid. El corazón de la celebración será el lujoso hotel Abadía Retuerta LeDomaine, un complejo que combina un hotel cinco estrellas, una bodega con Denominación de Origen Protegida y una imponente abadía románica del siglo XII.

Un Desfile de Estrellas de Cine

La boda no solo pondrá a este pueblo de 607 habitantes "en el mapa" a nivel internacional, según comentó a la agencia de noticias EFE el alcalde José Antonio Matesanz, sino que también será un auténtico desfile de la realeza de Hollywood.

Además de los padres de la novia, Antonio Banderas y Melanie Griffith, se espera la asistencia de grandes estrellas como: la actriz Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y musa del director Alfred Hitchcock, ya que protagonizó 'Los pájaros' y 'Marnie, la ladrona'.

La boda programada para el 18 de octubre, ha requerido coordinaciones especiales en el tranquilo municipio. El hotel solicitó al Ayuntamiento reforzar los servicios de reciclaje y limpieza para gestionar los residuos de la masiva celebración.

En cuanto a la seguridad, las autoridades gubernamentales de Valladolid han sugerido a los organizadores reforzar la seguridad privada del acto, dejando claro que todo lo que suceda "puertas adentro es responsabilidad de la propiedad".

A nivel público, se dispondrá de un apoyo adicional que incluye una patrulla de tráfico para evitar inconvenientes en los accesos al municipio y una "fuerza de reserva" que estará atenta ante cualquier eventualidad. Asimismo, se han implementado restricciones en el uso de teléfonos móviles para el personal del hotel, buscando garantizar la privacidad absoluta del evento.

