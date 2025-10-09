¿De mal gusto o verdad incómoda? el comentario de Angélica Vale sobre los latinos y el Super Bowl que aviva la polémica

Suscríbete a nuestros canales

Entre buenos y malos comentarios los latinos tienen a Angélica Vale tras su reciente comentario sobre las posibilidades de la comunidad en el Super Bowl, con lo que terminó polarizando a su público. Al hablar sobre los rumores de redadas migratorias durante el Super Bowl, soltó entre risas: “No se preocupen, los boletos cuestan cinco mil dólares pa’ arriba… ningún latino va a estar ahí..."

Lo que parecía una ocurrencia ligera se transformó en un rumor mediático, usuarios la acusaron de insensible, y clasista ; otros defendieron su humor, alegando que solo expresó una verdad dolorosa: la inaccesibilidad económica de muchos latinos frente a eventos de ese calibre.

Bad Bunny, el epicentro de la controversia

El comentario se da tras la confirmación de Bad Bunny como artista del medio tiempo del Super Bowl 2026, un hecho que ya de por sí ha causado bastante polémica. Para millones, es un hito histórico que reivindica el poder latino en el entretenimiento mundial; para otros, una provocación política en un escenario tradicional.

De la comedia a la controversia

La actriz, reconocida por su sentido del humor, pareció no medir el impacto de su frase en un momento donde la sensibilidad sobre el tema migratorio está al rojo vivo.

El debate se extendió incluso a programas de televisión y podcasts latinos en EE. UU., donde se discutió si el comentario refleja racismo interiorizado o simple sarcasmo malinterpretado.

Un Super Bowl más político que deportivo

Con Bad Bunny confirmado, el próximo Super Bowl no solo promete romper récords de audiencia. Su participación simboliza una conquista cultural para los latinos.

Mientras el debate continúa, una cosa es cierta: la frase de Angélica Vale ya quedó inscrita en la lista de polémicas que anteceden al show más visto del mundo. Y aunque muchos insisten en que solo fue un chiste porque incluso ella se incluyó al decir que vería el show desde casa,

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube