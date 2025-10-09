Hijos de leyendas que brillan con luz propia: la nueva generación que domina Hollywood y el espectáculo

Suscríbete a nuestros canales

Nacer bajo los reflectores puede ser una bendición o una maldición. Algunos heredan fama, otros la responsabilidad de mantenerla. Pero hay una nueva generación de hijos de celebridades que no solo han sabido honrar el legado familiar, sino que lo han reinventado a su manera. Desde Hollywood hasta América Latina, estos herederos del espectáculo no se conforman con los privilegios del apellido: ellos quieren ser protagonistas de su propia historia.

Ángela Aguilar: la heredera del regional mexicano que conquista el mundo

La joven hija de Pepe Aguilar y nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre no solo continúa el linaje más importante de la música ranchera, sino que lo ha modernizado con un estilo propio y una imagen poderosa. Con su voz inconfundible y su elegancia escénica, Ángela Aguilar ha logrado un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo, convirtiéndose en una figura internacional.

Ha ganado premios, llenado escenarios y creado una identidad que mezcla raíces mexicanas con glamour juvenil. Su presencia en alfombras rojas y colaboraciones con artistas pop muestran que Ángela no solo canta rancheras… también representa una nueva era para la música mexicana.

Vadhir y Aislinn Derbez: talento que va más allá del apellido

Ser hijos de Eugenio Derbez no es tarea sencilla cuando el padre es una leyenda de la comedia latinoamericana. Pero tanto Vadhir como Aislinn Derbez han demostrado que su carrera no depende de la sombra paterna.

Vadhir ha incursionado con éxito en el cine, la música y las plataformas digitales, mostrando una versatilidad que lo distingue de su padre. Por su parte, Aislinn ha construido una imagen sofisticada y artística, protagonizando películas, series y proyectos de moda. Ambos han sabido usar su herencia como impulso, no como límite, conquistando a un público que los reconoce por su autenticidad y talento.

Lily Collins: del legado musical al brillo del cine

Hija del mítico Phil Collins, Lily creció rodeada de fama, pero eligió el camino del cine y la televisión. Desde su participación en Mirror Mirror hasta su papel icónico en Emily in Paris, Lily ha demostrado que su encanto y talento son innatos.

Además de actriz, es escritora, modelo y embajadora de marcas de lujo. Su elegancia británica y su estilo impecable la han convertido en un referente de moda. Aunque su apellido abre puertas, es su disciplina y carisma los que la mantienen en el centro del escenario.

Hailey Bieber: el apellido Baldwin no la detuvo, la impulsó

Nieta de artistas y hija del actor Stephen Baldwin, Hailey nació entre cámaras y alfombras rojas, pero se abrió camino en el competitivo mundo del modelaje por mérito propio. Ha trabajado con firmas como Versace, Balmain y Saint Laurent, y su rostro se ha vuelto sinónimo de elegancia moderna.

A pesar de su mediático matrimonio con Justin Bieber, Hailey ha mantenido una imagen profesional sólida. Es empresaria, influencer y símbolo de estilo para millones de jóvenes.

Collin Hanks: el heredero discreto de la actuación

Ser hijo del dos veces ganador del Óscar Tom Hanks podría intimidar a cualquiera, pero Collin Hanks eligió demostrar su talento paso a paso. Con papeles en producciones como Fargo y Orange County, ha ganado respeto como actor y creador por mérito propio.

Además, se ha desarrollado como productor y director, demostrando que el arte también se hereda. Lejos del escándalo y las cámaras constantes, Collin ha construido una carrera sólida basada en trabajo y autenticidad, mostrando que no todos los hijos de Hollywood buscan el ruido… algunos buscan legado.

Bronny James: el heredero del trono del baloncesto

En el deporte, la presión de un apellido puede pesar tanto como una pelota en las manos. Bronny James, hijo de LeBron James, lo sabe. Sin embargo, el joven atleta ha demostrado que no vive a la sombra de su padre, sino en su propia luz.

Con solo unos años en la escena deportiva, ya es considerado una promesa del baloncesto profesional. Además, maneja su imagen con inteligencia mediática, sabiendo que cada movimiento genera titulares. Su madurez y disciplina lo perfilan como uno de los nombres más esperados de la NBA.

Zoë Kravitz: la fusión perfecta entre rebeldía y elegancia

Hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, Zoë Kravitz nació con el arte en la sangre. Sin embargo, ha demostrado que no necesita de su apellido para destacar. Su estilo, su actitud y su presencia la han convertido en una figura imprescindible del cine, la moda y la música.

Desde su papel en The Batman hasta sus proyectos musicales alternativos, Zoë combina sensualidad y talento con una autenticidad que la hace inconfundible. Es símbolo de empoderamiento femenino y una de las artistas más influyentes de su generación.

Jamie Lee Curtis: la reina del cine que superó su legado

Hija de las leyendas Janet Leigh (Psicosis) y Tony Curtis, Jamie Lee Curtis podría haberse conformado con un apellido icónico. Pero desde su debut en Halloween (1978), demostró que su talento no tiene límites.

Ha sido llamada “la reina del grito” por sus papeles en terror, pero su versatilidad la llevó a triunfar también en comedia y drama, e incluso ganar un Premio Óscar. Además, su autenticidad y su voz firme en temas sociales la han consolidado como una mujer poderosa dentro y fuera de Hollywood.

Un linaje que convirtieron en legado propio

Estos hijos de celebridades han demostrado que la fama no es solo cuestión de apellido, sino de pasión, disciplina y autenticidad. Algunos nacieron en la élite del entretenimiento; otros, en hogares de artistas que marcaron generaciones. Pero todos transformaron la herencia familiar en una identidad propia.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube