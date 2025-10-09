¡Increíble! Estos son los artistas latinos más grandes del siglo XXI según Billboard

Suscríbete a nuestros canales

La revista Billboard dio a conocer su lista "Top Artistas Latinos del Siglo 21", un ranking histórico que mide el desempeño de los artistas en las listas Top Album Latino y Hot Latin Song desde el 1 de enero de 2000 hasta el 28 de diciembre de 2024. Esta clasificación funciona como un resumen definitivo de los actos más influyentes en la música latina durante el primer cuarto de siglo XXI.

El podio lo encabeza el puertorriqueño Bad Bunny, quien se corona como el artista latino número uno del periodo. Le siguen en el segundo y tercer puesto Romeo Santos, el "Rey de la Bachata", y el pionero del reggaetón Daddy Yankee, respectivamente. Completando el top 5 se encuentran el español Enrique Iglesias y el mexicano Marco Antonio Solís.

El dominio de Bad Bunny

La posición de Bad Bunny en la cima es considerada "aún más impresionante" por Billboard, dado que el artista no apareció en las listas de la publicación hasta 2016. A pesar de esto, sus logros acumulados entre 2000 y 2024 incluyen 14 temas número uno en la lista Hot Latin Songs y ocho álbumes número uno en Top Latin Albums.

Hasta la fecha, el artista ha extendido estas cifras a 16 sencillos y nueve álbumes en el primer lugar. Su récord más abrumador es el de 89 canciones colocadas en el top 10 de Hot Latin Songs, una cifra que supera por más del doble a la de los subcampeones, Enrique Iglesias y Luis Miguel, quienes tienen 39 cada uno. Bad Bunny también fue el Artista del Año de Billboard en todos los géneros en 2022 y ha sido el artista latino principal por cinco años consecutivos (2020-2024).

Destacados del Ranking

Varios artistas dentro del top 10 tienen historias particularmente notables. Shakira se erige como la mujer mejor posicionada en el séptimo lugar. La colombiana acumuló 11 números uno en Hot Latin Songs durante este periodo, incluyendo "La Tortura" con Alejandro Sanz, que reinó durante 25 semanas.

El grupo Aventura, en el octavo puesto, es acreditado por haber redefinido la bachata al incorporar elementos de R&B, pop y hip-hop, llevando el género a una nueva audencia. Mientras tanto, Daddy Yankee es reconocido como el pionero que globalizó el reggaetón, con su éxito "Gasolina" en 2004 marcando un punto de inflexión para el género.

El único artista brasileño que logró ingresar en la lista de 100 posiciones fue Alexandre Pires, quien se ubicó en el puesto 82.

Este ranking de Billboard no solo celebra el éxito comercial, sino que también documenta la evolución cultural y el impacto global masivo que la música latina ha tenido en lo que va del siglo XXI.

