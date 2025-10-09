Ruddy Rodríguez atraviesa difícil situación: esta es la razón que la tiene en vilo y ha puesto a orar a sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Ruddy Rodríguez reapareció públicamente con un mensaje que mantiene a sus seguidores atentos, la artista expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y habló sobre un momento complejo que atraviesa su familia.

Con un video difundido en sus redes sociales la actriz expresó que pese a las circunstancias que atraviesa su familia por el delicado estado de salud de su sobrino, a quien considera como un hijo, siente fortaleza por el apoyo que ha recibido de todas partes, habló de las oraciones, plegarias y energías positivas que le han brindado tanto su familia como a ella.

“Solamente quería decirles que estoy sumamente agradecida por todas las oraciones, plegarias, rezos… la energía positiva ha sido fundamental”, declaró.

Rodríguez compartió que la espiritualidad ha jugado un papel importante junto a la medicina: “Estamos pasando por un momento en donde la espiritualidad y la parte médica estan trabajando de una manera sorprendente”, aseguró.

El estado crítico de su sobrino

Ruddy reveló que su sobrino continúa en coma inducido en la unidad de terapia intensiva, y que aunque el pronóstico médico no es el ideal, la familia mantiene la fe y la lucha constante.

"El pronóstico no es así como quisiéramos, pero siempre hay que seguir luchando, lo que Dios quiera y lo que él decida, este también como ser”, señaló.

A pesar de la gravedad del momento, Ruddy destacó la importancia de la unidad familiar y del apoyo recibido: “Todos estamos dando todo y por supuesto que toda la ayuda que ustedes han dado, agradecidísima”.

Apoyo incondicional de su familia y seguidores

En su mensaje, Ruddy también resaltó la labor de la esposa de su sobrino, Karina, describiéndola como una verdadera guerrera que ha estado al frente de la situación e insistió en la relevancia del acompañamiento de familiares, amigos y seguidores: “Su esposa está, es una guerrera, Para cada uno de ustedes que ha puesto su energía y su tiempo, inmensamente agradecida”.

La actriz pidió seguir enviando pensamientos positivos y señaló que seguirán informando sobre la evolución de su sobrino: “Seguiremos informando. A la fuerza hay que sacar adelante a esta persona y seguimos”, concluyó.

Una prueba que fortalece la esperanza

Ruddy Rodríguez transmitió un mensaje de resiliencia y esperanza ante esta difícil situación, recordando la importancia de la fe, la energía positiva y la unidad familiar. Su llamado a mantener la fe y la fuerza en momentos críticos refleja la fortaleza con la que enfrenta la situación y la esperanza de que su sobrino salga adelante.

El mensaje de la actriz se ha vuelto viral entre sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad y le han enviado mensajes de aliento, mostrando cómo la comunidad se une en torno a los momentos más difíciles.

