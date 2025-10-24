Choque de divas en La Casa de Alofoke: Diosa Canales ya tiene rival dentro del reality

Suscríbete a nuestros canales

En La Casa de Alofoke 2, la convivencia se sacude con fuerza tras los enfrentamientos entre Diosa Canales y Gigi, dos de las figuras más comentadas del reality. Desde el inicio la actitud de la Dominicana con la venezolana fue negativa, según comentó la misma Diosa.

Primer encontronazo: “¿Quién es la Diosa?”

El primer roce se da cuando Gigi, visiblemente incómoda con la presencia de la venezolana, la encara sin filtros: “Cuando tú entraste, tú montaste tu veneno… la casa no iba a ser igual desde que llegaste”. Diosa, tranquila, apenas le responde: “¿Sí? Es que no es igual”, dejando la tensión en el aire.

Lejos de calmarse, Gigi sube el tono: “Linda, tú no tienes ni un corte viral. ¿Sabes lo que dice la gente? ‘¿Quién es la Diosa?’ Tú no la estás prendiendo, linda”. Pero Diosa, sin perder la compostura, le contesta con seguridad: “Me da igual, estoy empezando, poco a poco. Yo no ando desesperada”.

La conversación se vuelve aún más afilada cuando Gigi intenta marcar distancia: “Mis zapatos nunca los vas a poder llenar”. Con su habitual firmeza, Diosa le responde: “¿En serio? Es que no quiero, tus zapatos no... los míos”. La influencer insiste: “No te compares conmigo jamás, porque a mi nivel no llegas”. Y con una sonrisa que desarma, la venezolana remata: “Por supuesto que no, tienes razón. No me quiero comparar con Gigi jamás”.

Segundo choque: “Bájale, mami”

El ambiente no tarda en volver a encenderse. En un nuevo intercambio, Gigi intenta corregir a Diosa frente al grupo, provocando una reacción inmediata. “Estás demasiado grande, bájale, bájale mami, tienes un ego demasiado grande. Tú no eres más que nadie, bájale...”, le lanza la venezolana.

Con gesto desafiante, Gigi responde: “Yo soy Gigi”. Pero Diosa no se queda atrás: “Y yo soy Diosa. Tú eres Gigi aquí y yo soy Diosa en Venezuela, ¿qué te pasa?”. Los ánimos suben mientras los compañeros intentan contenerlas. Gigi dice “Aguántala…”, pero la venezolana devuelve el golpe verbal: “Aguántala tú. Vienes aquí preguntando quién es quién… Eres una cachorra. Aquí nadie es más que nadie. Que se controle rapidito”.

Las reacciones no se hacen esperar dentro de la casa, donde las miradas lo dicen todo.

Reacciones divididas y un ambiente cargado

El resto de los concursantes se muestra dividido. Mientras algunos respaldan la actitud firme de Diosa Canales, otros consideran que Gigi defiende su lugar en el reality. Lo cierto es que la tensión crece con cada palabra, y la convivencia parece pender de un hilo.

En redes sociales, los seguidores del programa no dejan pasar un solo detalle. Los fragmentos del altercado circulan con fuerza. Los fanáticos del show se preguntan quién saldrá mejor parada de este enfrentamiento que ya promete nuevas consecuencias.

Diosa Canales impone carácter

Diosa mantiene su estilo inquebrantable, fiel a su personalidad directa y sin miedo a decir lo que piensa. Con temple y seguridad, enfrenta las provocaciones sin perder el control, demostrando por qué su presencia no pasa desapercibida en el reality.

Mientras tanto, el futuro dentro de La Casa de Alofoke 2 se vuelve incierto. Las tensiones siguen al límite, los bandos comienzan a formarse y la audiencia espera el próximo movimiento de estas dos figuras que ya se robaron el protagonismo.

