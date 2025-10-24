Venezuela presente en los Latin Grammy 2025: artistas nominados y posibles shows

Suscríbete a nuestros canales

Los Latin Grammy 2025, se llevarán a cabo el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con la presentación de dos grandes cantantes venezolanas que han brillado en el último año.

La presencia venezolana en los Latin Grammy 2025 es innegable y vibrante, abarcando una amplia gama de géneros y categorías.

A través de las redes sociales de los premios se informó quienes son los artistas que actuarán en los Latin Grammy 2025, en los cuales destacan Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Carlos Santana, Nathy Peluso, entre muchos más.

Sin embargo, el nombre de dos venezolanas también ha destacado entre los shows de la gala. En este sentido, se pudo conocer que la talentosa Joaquina estará en el escenario, así lo confirmó la Academia en redes sociales.

Otra que se suma a la fiesta es Elena Rose, quien al igual que su compatriota fue nominada en cuatro categorías, siendo las venezolanas con mayores nominaciones para esta edición de los premios.

Venezolanos nominados a los Latin Grammy 2025

Joaquina:

Álbum del Año: "Al romper la burbuja”

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "Al romper la burbuja"

Mejor Canción pop/rock: "No llames a lo mío nuestro"

Mejor Canción Cantautor: "Aeropuerto"

Elena Rose:

Álbum Del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Canción Del Año: "Palmeras en el Jardín" - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "En Las Nubes - Con Mis Panas"

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Orión"

Akapellah:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"

Mejor Canción De Rap/Hip Hop: “Parriba”

Alleh y Yorghaki:

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: "Capaz (Merenguetón)

Mejor Nuevo Artista: Alleh

Gustavo Dudamel:

Mejor Álbum de Música Clásica: "Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina”

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: "Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don't Love Each Other, Act III: Borders And Bodies Act IV: Speaking The Unspeakable”

Rawayana:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"

Mejor Canción Tropical: "Venga Lo Que Venga"

Lasso:

Mejor Canción Pop/Rock: "Lucifer"

Mejor Álbum De Pop/Rock: "Malcriado"

Héctor Mazzarri:

Álbum del Año: "En Las Nubes - Con Mis Panas" (Elena Rose)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Veneka"(Rawayana y Akapellah)

C4 Trío:

Mejor Canción de Raíces: "Aguacero"

Manuel Lara:

Mejor Canción Urbana: "Xq Eres Asi"

Mr. Pauer:

Mejor Interpretación De Música Electrónica Latina: " Rulay En Dubai- (Extended)

Big Soto:

Mejor Canción De Rap/Hip Hop: "El Favorito de Mami"

La edición 2025 de los Latin Grammy es un escaparate para la nueva generación de artistas venezolanos, que con sus nominaciones demuestran la calidad, diversidad e impacto global de su música.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube