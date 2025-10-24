El drama oculto: Kim Kardashian revela cómo el divorcio con Kanye West puso su vida en riesgo

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y estrella de reality Kim Kardashian decidió abrirse y revelar una perspectiva compleja y dolorosa sobre su relación con su exesposo, el rapero y productor Kanye West (ahora conocido como Ye).

En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, la celebridad confesó que durante su matrimonio se sintió atrapada en una dinámica de protección constante hacia el rapero, incluso durante sus episodios públicos más polémicos.

"He podido ocultarlo durante tanto tiempo", confesó la empresaria de 45 años. "Siempre me sentí como si tuviera un poco del síndrome de Estocolmo, siempre me sentía muy mal y siempre lo protegía y siempre quería ayudarlo".

Recordemos que, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que una persona secuestrada o maltratada desarrolla un vínculo afectivo o de dependencia con su captor o abusador.

Además, Kim Kardashian señaló que el gran cambio en su actitud se produjo cuando se dio cuenta de que su principal deber era proteger a sus cuatro hijos—North, Saint, Chicago y Psalm— del drama mediático y de las acciones de su padre.

"Mis hijos están involucrados ahora... mi trabajo como madre es asegurarme de que, cuando ese comportamiento ocurra, estén protegidos", afirmó.

La estrella de reality también aprovechó la plataforma para desmentir los rumores de que impide a West ver a sus hijos, enfatizando la naturaleza de la copaternidad: "Es un divorcio, no un secuestro. No nos hemos ido", dijo, refiriéndose a que ella y los niños siguen viviendo en la misma ubicación que conocía West, lo que evidencia que la distancia es una elección del rapero.

Estrés y salud física

La tensión emocional de la relación no solo tuvo un costo psicológico. Kim Kardashian reveló haber sufrido un nuevo brote de psoriasis, una condición de la piel ligada al estrés, y compartió que una reciente resonancia magnética detectó un pequeño aneurisma cerebral, cuyo origen los médicos atribuyeron al alto nivel de estrés que ha experimentado, particularmente a raíz del complicado proceso de divorcio y la dinámica con Kanye West.

Su testimonio se suma a la creciente conversación pública sobre las relaciones consideradas "tóxicas" y el costo real que la fama y el drama personal pueden tener en la salud.

