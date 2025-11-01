Biopic de Britney Spears: ¿Qué actriz se encuentra en conversación para hacer su papel?

Suscríbete a nuestros canales

Hollywood vibra ante la posibilidad de un biopic sobre la famosa cantante Britney Spears, pero la noticia que ha encendido todas las alarmas es la supuesta intención de la actriz australiana Margot Robbie para dar vida a la también bailarina..

Fuentes cercanas a la industria, indican que la actriz se encuentra en conversaciones iniciales para asumir el papel principal en la anticipada película biográfica de la princesa del pop.

Este proyecto, que adaptaría los momentos más turbulentos y triunfales de la Britney Spears, busca ser una de las producciones más ambiciosas de los próximos años. La noticia, aunque se mantiene en la fase inicial, ha generado un revuelo inmediato.

Cabe recordar, que tras el éxito masivo de Barbie, Margot Robbie consolidó su posición no solo como actriz principal, sino como una productora influyente a través de su compañía, LuckyChap Entertainment. Su interés en contar historias complejas de mujeres (como lo hizo con I, Tonya) la convierte en una candidata ideal para narrar la odisea de la superestrella musical, desde la fama adolescente hasta la polémica tutela legal.

La película se centraría en el contenido revelador de la exitosa autobiografía de Britney Spears, The Woman in Me, cuyos derechos de adaptación desataron una feroz guerra de ofertas en Hollywood.

La idea de que una actriz del calibre de Robbie encarne a Spears en un proyecto tan personal para la cantante es un sueño para los fans y una garantía de taquilla para los estudios.

De acuerdo a DeuxMoi, la actriz busca hacer todo lo posible para darle vida a la cantante. "No la conozco, pero, cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la forma adecuada. Y sólo la suya", confesó durante una entrevista en el programa ’The Drew Barrymore Show'.

La industria espera la confirmación oficial, ya que la unión de la estrella más cotizada del momento con la historia de la figura pop más icónica de su generación podría redefinir el género del biopic musical.

