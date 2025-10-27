¡Video viral! Esposo de Cindy Crawford protagoniza escena incómoda: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de las celebridades, donde la belleza y el parecido genético son más comunes de lo que parece, a veces la semejanza puede jugar una mala jugada para los famosos. Este fue el caso de la supermodelo Cindy Crawford, su esposo, el empresario Rande Gerber, y su hija, la modelo en ascenso Kaia Gerber, cuyo parecido físico con su madre es innegable.

La anécdota que se hizo viral en redes sociales y medios de espectáculos se trata de un momento incómodo que ilustra hasta qué punto Kaia se ha convertido en el doble de su icónica madre.

Según lo reportado por diversos medios, la historia se centra en Rande Gerber quien, en un instante de distracción o simplemente debido al impactante parecido, habría confundido a su propia hija, Kaia, con su esposa, Cindy Crawford.

El incidente, aunque no necesariamente dramático, fue suficiente para generar titulares: Gerber habría estado a punto de darle un beso a Kaia de la misma manera que lo haría con su esposa, deteniéndose justo a tiempo al percatarse de la confusión.

Esta situación ayudó para subrayar un hecho que ha sido tema de conversación desde que Kaia Gerber inició su carrera en el modelaje: el asombroso parecido entre madre e hija.

Cindy Crawford, quien parece ser inmune al paso del tiempo, mantiene una figura y un rostro tan similares a los de Kaia que, en determinadas luces o ángulos, la confusión parece comprensible para algunos.

