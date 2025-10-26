Stephany Abasali lleva toda su artillería al Miss Universo con un gran número de maletas

Suscríbete a nuestros canales

El anhelado sueño de la octava corona para Venezuela se pone en marcha con la representante venezolana, Stephany Abasali, la deslumbrante Miss Venezuela 2024, quien emprendió llegó a su destino en Tailandia, el país anfitrión de la 74.ª edición del Miss Universo 2025.

La reina de belleza, de 25 años de edad, tiene la colosal tarea de representar a la nación en el concurso más importante del mundo, que celebrará su gala final el próximo 21 de noviembre. Poco antes de abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami, la estudiante de Economía compartió sus profundas reflexiones y emociones con el equipo de El Nacional. “Soy la representante de todo un país y no solamente se está representando la belleza, sino la inteligencia, el conocimiento, la dedicación, tantas cosas y valores que definen a la mujer venezolana”, afirmó Stephany Abasali.

A través de las redes sociales, la criolla mostró que llegó al país asiáticos con un total de 29 maletas para llevar todo lo necesario y poder representar muy bien a nuestro país. Además, destacó que se ha preparado muy bien para su presentación en la gala final y enviarle un mensaje a los asisten en el idioma del Tailandia.

