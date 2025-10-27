Scarlet Ortiz demuestra que no solo es actuación: saca a la luz nueva habilidad en el set

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Scarlet Ortiz, un rostro icónico de las telenovelas que ha conquistado audiencias en más de 120 países, posee una trayectoria que va más allá de los diálogos en español.

Si bien su fama se consolidó en producciones como Mis tres hermanas y Alma indomable, su vida y carrera en Estados Unidos sugieren una incursión natural y lógica en el idioma inglés.

Desde hace más de dos décadas, Scarlet Ortiz reside en los Estados Unidos, país al que se mudó por motivos de trabajo y donde formó su familia con el también actor Yul Bürkle. Esta prolongada residencia no solo la ha obligado a dominar el idioma, sino que también la ha expuesto al mercado de producciones en inglés.

En este sentido, a través de las redes sociales, la criolla compartió su emoción al interpretar por primera vez en su carrera como actriz una escena totalmente hablada en inglés.

Cabe destacar, que la propia actriz y su esposo han mostrado en varias oportunidades a sus seguidores su manejo del inglés en diversas plataformas digitales y entrevistas. Esto confirma que el inglés es una herramienta cotidiana y profesional para ella.

