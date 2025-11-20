Cicpc captura a delincuente que robó a pasajeros en una Encava: así ocurrieron los hechos

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 27 años de edad, resultó detenido como sospechoso por su presunta vinculación con el robo de un vehículo.

Los trabajos de investigación realizados por comisiones Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) permitieron ubicar y detener al presunto delincuente.

De acuerdo con los reportes del organismo de seguridad, agentes adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Robo y Hurto de Vehículos de la Delegación Municipal Guarenas, capturaron al implicado, quien quedó identificado como Edison Alfredo Urbina Borges.

Robó a pasajeros y huyó con el autobús

El ciudadano, a quien se le acusa por su participación en el robo de un vehículo de transporte “tipo Encava”, se encontraba en el sector Curupao, parroquia Guarenas, municipio Plaza, estado Miranda.

Por medio del proceso de investigación se pudo conocer que Edison, junto a otro presunto delincuente, identificado como Frayenson José Serrano (34), y un hombre apodado “El David”, abordaron una unidad de transporte tipo Encava, en el terminal de Petare. El vehículo se movilizaba con destino hacia la ciudad de Guatire.

Una vez que llegaron hasta el Centro de Guatire, sector Cuatro Esquinas, municipio Zamora, los hombres sometieron a los pasajeros y al chofer bajo amenazas de muerte. Finalmente, despojaron a las víctimas de sus pertenencias y escaparon con el autobús.

Sus cómplices siguen prófugos

Tras cometer el robo desvalijaron la unidad de pasajeros y comercializaron las partes, con el fin de obtener un lucro ilícito.

Tras la detención de Urbina Borges, se ubicó una motocicleta Keeway EK Xpress 150, placa AC9D83F.

Los otros dos participantes del robo continúan prófugos de la justicia.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

