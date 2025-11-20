El modus operandi de una banda dedicada a la extorsión: capturan a venezolano en la frontera

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, resultó detenido por su presunta vinculación con una banda criminal conocida como AK-47, la cual se dedica a la extorsión.

El detenido responde al nombre de David Rojas, alias «Esteban», cuya aprehensión se realizó en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en del departamento de Norte de Santander, en Colombia.

De acuerdo con el reporte de La Nación, el presunto delincuente se encontraba en el barrio El Contento en compañía de otro integrante de la banda, quien resultó abatido por la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Venezolano y su compañero dispararon contra la policía

Al parecer, los dos delincuentes abrieron fuego contra las autoridades, una vez que se percataron de su presencia.

Rojas, de acuerdo con el reporte de los organismos policiales, sería el responsable de diversas extorsiones y homicidios en el centro de la capital nortesantandereana y en otras zonas de la ciudad.

Se pudo conocer que recibía órdenes del grupo criminal AK-47.

En el momento de su captura, le incautaron dos armas de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros; así como teléfonos celulares y una motocicleta.

“Se logró determinar que alias Esteban recibía instrucciones de Kervy Yohan Rosales Ortega, alias Lobo Fox, cabecilla de este grupo delincuencial, recluido en el centro penitenciario de Cúcuta”, informó el comandante de institución policial, coronel Libardo Ojeda.

Cobraban millones de pesos a sus víctimas

El funcionario detalló que Rojas realizaba amenazas por medio de videollamadas, en las que las víctimas eran obligadas a comunicarse directamente con alias “Lobo Fox”, quien advertía sobre posibles atentados si no cumplían con pagos extorsivos.

Los cobros de la banda se fijaban entre los 20 y 40 millones de pesos (5.000 a 10 mil dólares) mensuales.

“Superaban rentas ilegales por más de 200 millones de pesos mensuales; además, esta persona presenta anotaciones como indiciado por el delito de homicidio, cometidos en los años 2023 y 2024 en la ciudad de Bogotá”, precisó Ojeda.

