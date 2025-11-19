Violento crimen cobra la vida de mujer venezolana: la encontraron gravemente herida dentro de un carro

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo crimen violento cobró la vida de una mujer venezolana, quien fue localizada gravemente herida dentro de un vehículo.

Personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) maneja el caso como un “femicidio”. El hecho ocurrió en la avenida Galvarino Riveros, en Castro.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue encontrada con graves heridas dentro de un automóvil, el cual había chocado en la vía pública.

Detienen a la pareja de la venezolana

La víctima presentaba lesiones causadas por un arma cortopunzante, específicamente en la zona del pecho. Se pudo conocer que se encontraba en condición de paro cardiorrespiratorio.

Inicialmente, la víctima fue asistida por bomberos y personal de salud. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de reanimación y su traslado al Hospital de Castro, la mujer murió.

El capitán Felipe San Martín, de la Segunda Comisaría de la policía chilena (Carabineros), reveló detalles del procedimiento. Según los primeros antecedentes, un hombre, quien fuera la pareja sentimental de la agredida, se encuentra detenido por el crimen. Ambos serían ciudadanos venezolanos.

Cuando los equipos de emergencias llegaron al sitio, encontraron a la mujer con sangrado activo en el pecho y realizaron maniobras de reanimación hasta la llegada del personal médico.

Piden ayuda para poder sepultarla

Finalmente, la Fiscalía local instruyó las diligencias al Laboratorio de Criminalística y a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer la dinámica del ataque y determinar la relación entre el apuñalamiento y el accidente vehicular.

Maira Alejandra Pérez era originaria de El Junquito, en Caracas.

Tras conocer sobre el lamentable suceso, sus allegados iniciaron una recoleta para los gastos fúnebres, publicó el medio digital Diáspora Venezolana en Chile.

