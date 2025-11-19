Falsificaba documentos para cambiar carros y estafó a 10 personas

Suscríbete a nuestros canales

José Manuel Mujica Villaparedes (25) quedó detenido por estafa mediante transacciones fraudulentas de compra y venta de vehículos.

El arresto lo efectuaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la parroquia Ocumare del Tuy, estado Miranda.

Falsificaba documentos para cambiar carros

De acuerdo con las pesquisas de los agentes de la Delegación Municipal Ocumare del Tuy, Mujica Villaparedes tenía como modus operandi alquilar vehículos y, una vez en su poder, falsificar la documentación original para hacerlos pasar como de su propiedad legítima.

A través de sus redes sociales, Douglas Rico, director del Cicpc, precisó que el estafador ubicaba a terceros interesados y, mediante el engaño, realizaba el cambio de estos vehículos por dinero y otros vehículos a su favor.

Posteriormente, los vehículos que recibía como parte del cambio eran vendidos, logrando perjudicar hasta la fecha a un total de 10 personas.

Rico informó que los funcionarios, durante el procedimiento, lograron la recuperación de vehículos y documentos fraudulentos, entre los que figuran una Ford Explorer, placa AE911VG, Jeep Wrangler S., AC931PS, y una Ford Explorer, AG784JA.

También se incautaron dos certificados de vehículos dubitados (falsificados).

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las acciones judiciales pertinentes.

