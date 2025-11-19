Capturan a hombre que estudiaba y robaba a universitarios: usaba un chopo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la detención de un hombre que atracaba a estudiantes en San Juan de los Morros.

De acuerdo con la información proporcionada por el director del Cicpc, Douglas Rico, el aprehendido quedó identificado como Antonio José Rodríguez Castillo, de 42 años.

Las pesquisas realizadas por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal arrojaron que Rodríguez estaba señalado por cometer robos a mano armada en el sector San Nicolás.

¿Cómo fue la detención?

La captura se efectuó específicamente en la calle Colón de la parroquia San Juan de Los Morros, municipio Juan Germán Roscio Nieves del estado Guárico.

El delincuente era conocido por su peligroso método de operar, el cual afectaba especialmente a jóvenes universitarios que transitaban por el área.

El "modus operandi"

Las investigaciones revelaron que el detenido tenía un patrón definido y selectivo: estudiaba a sus víctimas. Su objetivo principal eran los estudiantes de medicina y odontología que se desplazaban por el sector.

El delincuente interceptaba a los jóvenes y, sin mediar palabra, los amenazaba de muerte utilizando un "chopo" (arma de fabricación rudimentaria). Bajo esta coacción, los obligaba a entregar todas sus pertenencias de valor, las cuales luego vendía en el mercado negro para obtener dinero.

Las evidencias incautadas

Tras la detención, los funcionarios del Cicpc procedieron a recolectar las pruebas que vinculan al detenido con los hechos. Entre las evidencias recuperadas se encuentran:

Una motocicleta Empire Horsen II, con placa AA1Z06S.

Dos "chopos" de fabricación rudimentaria.

Cuatro teléfonos móviles.

Tres documentos de identidad.

Un casco, prendas de vestir, una cartera y dos juegos de llaves.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público en San Juan de Los Morros, estado Guárico, para continuar con el proceso legal correspondiente.

