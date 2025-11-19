Cayó la 'estafadora de Zelle' este 18 de noviembre: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de Polifalcón informó sobre la aprehensión de una ciudadana identificada como: María Elena Chirinos Partidas (51), residente del sector La Urbina de Coro. Su captura de produjo la noche del 18 de noviembre.

La detenida presuntamente está incursa en el delito de estafa a través de la billetera virtual Zelle, según informaron las autoridades regionales.

La acción policial se ejecutó tras recibir una denuncia formal de una víctima que alegó haber realizado diversas operaciones bancarias a través de Zelle, entregando a cambio divisas en efectivo a la investigada, quien aplicaba un porcentaje de descuento por cada transacción.

Durante días previos, la víctima estuvo recibiendo capturas de pantalla de la presunta estafadora por diferentes cantidades en dólares, las cuales supuestamente eran devueltas en bolívares a través de pagos móviles.

El día de la aprehensión, la víctima exigió la entrega de la última transacción en efectivo. En el curso de la investigación, se descubrió que el titular de la cuenta bancaria en el extranjero no había recibido ninguno de los Zelle correspondientes a las operaciones. Con esta información, se conformó una comisión que logró ubicar y aprehender a la investigada.

La ciudadana fue interceptada justo cuando se dirigía a la residencia de la víctima para realizar el pago de la última transacción pendiente. Al ser trasladada a la sede policial, se verificó en su teléfono móvil la existencia de capturas de Zelle que resultaron ser falsas, así como registros de los pagos móviles realizados por la víctima a su cuenta personal y pagos efectuados por ella a una tercera persona aún por identificar.

María Elena Chirinos Partidas fue puesta a disposición del Ministerio Público.

