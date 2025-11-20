Detalles sobre el asesinato de madre venezolana: imputan a su pareja por el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Tras el violento asesinato de la venezolana Maira Alejandra Pérez, autoridades chilenas imputaron a su pareja, un hombre de la misma nacionalidad, por el delito de “femicidio consumado”.

Luego de que los oficiales capturaran al presunto homicida, detallaron que el acusado presenta uan situación migratoria irregular en ese país.

Este miércoles, 19 de noviembre, se pudo conocer el lamentable hecho, en el cual el implicado asesinó con un arma blanca a su pareja en la localidad de Castro, en la región de Los Lagos.

Todo ocurrió cuando ambos viajaban como pasajeros en un vehículo particular por avenida Galvarino Riveros. De manera repentina, el hombre atacó con un arma blanca a Maira Alejandra.

Capturan al asesino de la venezolana

El conductor del automóvil, al ver esta situación, la intentó trasladar a la agredida hasta el Hospital de Castro, pero en el camino se encontró con una patrulla policial a la que pidió ayuda.

Ante eso, el agresor descendió del móvil e intentó huir de las autoridades, pero fue detenido en las inmediaciones del lugar, detalló el fiscal de Castro, Enrique Canales.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico, la mujer murió debido a la gravedad de sus lesiones.

La investigación quedó a cargo de la Agrupación de Homicidios de la PDI de Castro, con apoyo de peritos provenientes de Puerto Montt, mientras que el Servicio Médico Legal de Ancud realizará la autopsia correspondiente.

Tras pasar a control de detención en el Juzgado de Garantía, la Fiscalía solicitó ampliar el arresto del sospechoso hasta este viernes, mientras se esperan los informes que están pendientes.

Por su parte, la directora regional de Sernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, afirmó que el servicio activó de inmediato el circuito intersectorial de femicidio, con el objetivo de recabar todos los antecedentes necesarios y entregar el acompañamiento a la familia de la víctima.

Investigan asesinato y accidente

Finalmente, reiteró el llamado a utilizar los canales de orientación disponibles, especialmente la Línea 1455, destinada a entregar apoyo a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia o riesgo.

La Fiscalía local instruyó las diligencias al Laboratorio de Criminalística y a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer la dinámica del ataque y determinar la relación entre el apuñalamiento y el accidente vehicular que ocurrió en medio de la situación.

Maira Alejandra Pérez era madre de tres hijos, y originaria de El Junquito, en Caracas.

Tras conocer sobre el lamentable suceso, sus allegados iniciaron una recoleta para los gastos fúnebres, publicó el medio digital Diáspora Venezolana en Chile.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube