Cae "roba cables" de 19 años en Maturín: así era su modus operandi

Detienen a Yondri Josué Rengel Palma, de 19 años, por su presunta participación en el hurto de material estratégico, específicamente cables de electricidad, en el estado Monagas.

Modus Operandi y Captura

La aprehensión de Rengel Palma se llevó a cabo en el sector Alto Paramaconi, parroquia Alto Los Godos, luego de una minuciosa labor de investigación por funcionarios del cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas, (CICPC).

Rengel se valía de sus destrezas para sustraer los tendidos de tensión de los postes de alumbrado público ubicados en la parroquia.

El objetivo del hurto era obtener un beneficio económico mediante la comercialización del material estratégico, lo que afecta directamente los servicios públicos y el patrimonio del Estado

Durante la captura, la comisión policial incautó dentro de un bolso:

Un segmento de tubo.

Cuatro rollos de cables desprovistos de aislante eléctrico.

Un rollo de cable (con aislante).

Proceso Judicial

El joven fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, quienes continuarán con las acciones legales pertinentes.

Yondri Josué Rengel Palma quedó a la orden de la Fiscalía 13° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal.

La Policía Científica reafirma su compromiso con el combate al hurto de material estratégico, un delito que impacta directamente en la calidad de los servicios esenciales para la población.

