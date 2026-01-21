Jorge Rodríguez a favor de un nuevo código electoral: Las leyes a veces son engorrosas para la participación política

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, declaró este martes que se trabajará en la reforma del Código Electoral como parte de una serie de ocho códigos que serán reorganizados, así lo confirmó durante la reunión de la comisión consultiva.

El planteamiento en materia electoral consiste en agrupar las leyes vigentes en un solo cuerpo normativo. Según las declaraciones del diputado Rodríguez, aunque la legislación actual es robusta, requiere una revisión para facilitar su ejecución técnica y ciudadana.

"Y un nuevo Código Electoral, porque es cierto que las leyes electorales en Venezuela son muy avanzadas, pero a veces son complejas en su aplicación, y a veces son engorrosas en los elementos de participación política", dijo Rodríguez al respecto. "Estamos obligados a buscar acelerar y hacer más ágiles todos los trámites de la República."

Detalles de la agenda legislativa 2026

Esta reforma electoral forma parte de un plan más amplio que contempla la modificación de otros siete códigos fundamentales. El Parlamento prevé trabajar de manera simultánea en áreas como el derecho civil, penal, comercial y social.

Rodríguez enfatizó que los proyectos presentados son una base para el debate y que se tomarán en cuenta las propuestas de las distintas fracciones políticas que integran el Poder Legislativo. La intención es adaptar el "árbol legislativo" a las nuevas realidades del país, incluyendo aspectos de economía digital y justicia social.

Junto con el nuevo Código Electoral, la Asamblea Nacional adelantó que discutirá tres instrumentos legales de carácter urgente: la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y una normativa para agilizar trámites administrativos.

Asimismo, se espera la revisión de nueve propuestas enviadas por el Ejecutivo Nacional, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que abarcan desde ciberseguridad hasta el sistema eléctrico.

Propuestas del Ejecutivo Nacional

La agenda legislativa también incluye nueve propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo. Estas leyes abordan sectores tecnológicos, energéticos y de convivencia. Entre ellas destacan:

Ley de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Ley de Minerías y Propiedad Intelectual.

Ley de Telecomunicaciones y del Sistema Eléctrico Nacional.

Ley de los Derechos Digitales y Naturales.

Ley de Paz y Convivencia Nacional.

El cronograma legislativo buscará adaptar la normativa vigente a las nuevas realidades digitales y simplificar procesos que actualmente resultan complejos para la población.

