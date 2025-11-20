Detenido por el Cicpc tras atacar a comerciante a tiros: le cobraron deuda de $15.000

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron en Caracas al presunto agresor de un comerciante.

De acuerdo con la información de Diario Antena, la víctima identificada como Avilio Alberto Almeida Martínez, de 42 años del estado Guárico, fue herido a tiros la noche del pasado miércoles.

El encuentro, que tuvo lugar en la urbanización Los Jardines de San Juan de los Morros, culminó en tragedia cuando el agresor disparó tres veces contra Almeida y se dio a la fuga a bordo del vehículo de la víctima.

¿Qué se sabe sobre el móvil del crimen?

Según el reporte policial, el móvil del estaría directamente ligado a una disputa por una deuda tras la inversión de quince mil dólares ($15.000).

Esta suma estaba vinculada a un presunto esquema piramidal de venta de bases de datos que se manejaba a través de la plataforma LinkedIn.

La violenta reacción se desató cuando Almeida exigió la devolución de la ganancia no recibida, lo que provocó un forcejeo que el atacante aprovechó para herirlo de gravedad.

¿Qué ocurrió con el comerciante?

El encuentro fatal fue pautado entre las 9:00 y las 9:20 de la noche para intentar llegar a un acuerdo de pago.

Almeida, frustrado por el incumplimiento de las ganancias prometidas por su inversión, inició una discusión con el deudor. Tras el tiroteo, el agresor huyó inmediatamente del lugar a bordo de la camioneta del comerciante.

Acción policial y captura

Una vez conocido el suceso, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la Delegación Guárico, en conjunto con las divisiones de Robo de Vehículo y Asuntos Penales, activaron de inmediato un operativo de búsqueda.

La detención se concretó específicamente en el peaje de Tazón, ubicado en Hoyo de la Puerta, municipio Baruta del estado Miranda.

Durante el procedimiento de captura, los efectivos recuperaron el vehículo robado, una camioneta Toyota Tundra color gris, propiedad del comerciante.

Además, se incautó el arma utilizada: una pistola marca Beretta, modelo 84F, calibre .380, junto a un cargador que contenía ocho balas sin percutir.

El ataque contra Avilio Almeida generó una gran conmoción en San Juan de los Morros. De acuerdo con medios locales, el comerciante es un ciudadano muy apreciado y respetado en la capital guariqueña.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer todos los detalles.

