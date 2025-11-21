El Cicpc lo detiene en Caracas tras apuñalar al novio de su expareja con un cuchillo: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

Nesllimer Sánchez Romero (44) quedó detenido por el delito de homicidio calificado en grado de frustración en Caracas.

El procedimiento lo ejecutaron funcionarios de la Delegación Municipal El Paraíso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arresto.

Ataque fue por celos en Caracas

Al respecto, Rico indicó que los hechos se registraron en las Residencias Santa Bárbara, en Santa Rosalía.

Las pesquisas de la policía científica determinaron que Sánchez Romero inició una acalorada discusión con su víctima (un hombre de 39 años). La pelea escaló rápidamente.

En medio del altercado, el victimario sacó un arma blanca tipo cuchillo y propinó varias heridas punzocortantes y penetrantes a su víctima antes de darse a la fuga.

Las investigaciones de la policía científica arrojaron que el ataque fue motivado por celos, ya que presuntamente la expareja sentimental del atacante es la novia actual de la víctima.

De igual modo, el director del Cicpc precisó que la víctima fue trasladada de inmediato al hospital Doctor Miguel Carreño, donde se encuentra recluida bajo observación médica.

Por otra parte, reveló que Sánchez Romero poseía un registro previo por el delito de lesiones personales.

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía 34.ª del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube