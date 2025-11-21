¿Qué pasa en este resort de Disney World? Van cinco muertes en apenas 30 días

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades forenses del condado de Orange confirmaron la fallecimiento de una persona el 8 de noviembre en el resort Saratoga Springs de Disney World, ubicándose como el quinto deceso registrado en las propiedades del complejo turístico en un periodo de cinco semanas.

El caso se añade a una cadena de incidentes recientes en hoteles y áreas recreativas del parque en Orlando, Florida. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la identidad o la causa del fallecimiento.

La muerte se confirma tras un aviso sobre una persona aparentemente desmayada en el resort, y minutos después fue notificada su muerte oficialmente. Esta información proviene de informes oficiales de la Oficina del Médico Forense del condado y fuentes cercanas a Disney

Incidentes previos y contexto operativo

Entre los sucesos anteriores destacan dos muertes en el hotel Disney's Contemporary Resort, donde una mujer de 31 años y un hombre de 28 presuntamente murieron tras saltar desde sus habitaciones.

Otro caso incluye el fallecimiento de un visitante de 60 años por un episodio médico en Fort Wilderness, y una mujer que murió en Disney's Pop Century tras una emergencia médica.

Estos eventos han generado atención al manejo y protocolos de seguridad dentro del complejo turístico.

Implicaciones para la gestión del complejo

El conjunto reciente de incidentes plantea desafíos para las operaciones y seguridad del complejo Disney World, sugiriendo una revisión en los mecanismos de prevención y atención de emergencias. Aunque no se han dado detalles oficiales, la sucesión de fallecimientos en un corto período subraya la importancia del monitoreo continuo en los diferentes espacios turísticos y alojamientos dentro del parque.

