Capturan a un hombre tras agredir a una menor: comunidad indígena lo retuvo por tres días

Una acción de justicia por mano propia fue frustrada en la comunidad indígena Kariña de Kashaama, municipio Freites, donde los habitantes retuvieron y estuvieron a punto de linchar a un hombre de 59 años, acusado de agresión sexual contra su sobrina.

El ciudadano, identificado por las autoridades como Miguel Tempo, permaneció bajo la custodia de la población durante tres días como escarmiento por el presunto delito. La entrega del señalado a la Policía del Estado (PoliAnzoátegui) se concretó la noche del pasado jueves, 20 de noviembre.

El caso de abuso involucra a una niña de 10 años, quien tuvo que ser ingresada de emergencia en el área de pediatría del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre. Los informes médicos indicaron que la paciente presentaba una seria sobreinfección en su zona genital como consecuencia de las agresiones.

De acuerdo con el relato de los testigos, el individuo habría aprovechado la ausencia de los padres de la víctima, quienes se habían marchado momentáneamente de la vivienda para comprar alimentos, para perpetrar el ataque.

Tras el suceso, los miembros de la comunidad indígena se movilizaron para capturar al agresor y, aunque buscaban una represalia directa, finalmente decidieron traspasar su custodia a los organismos de seguridad.

