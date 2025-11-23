Cae abatido alias 'Bombillo' en Barinas: era de la extinta banda de 'Wilexis'

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó este sábado sobre la muerte de alias 'Bombillo' en Barinas, tras un enfrentamiento con las autoridades en el estado Barinas.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio informó sobre su muerte y resaltó que el sujeto pertenecía la extinta banda criminal de 'Wilexis' en Petare.

Abatido alias 'Bombillo'

De acuerdo con la información proporcionada, durante un operativo, las autoridades lograron desmantelar una "célula delictiva y terrorista" en el estado Barinas.

Asimismo, señala que esta estaba vinculada a la organziación criminal ya extinta de 'Wilexis', la cual operaba en Petare y sectores extremistas en Venezuela.

Alias 'Bombillo', quien fue identificado formalmente como Isaac Leonardo Barrios Malavé, cayó abatido tras enfrentarse con las autoridades durante un operativo de seguridad en el sector La Mula del estado Barinas.

Incautan granada fragmentaria

Tras labores del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron determinar su ubicación, quien se encontraba específicamente en la calle Villa del Sol en el sector La Mula.

Luego del enfrentamiento en el que alias 'Bombillo' falleció, los efectivos policiales incautaron como evidencia una granada fragmentaria y una arma de fuego tipo pistola.

