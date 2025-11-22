Adolescente mata a su padrastro en plena calle: lo persiguió y apuñaló en la espalda

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan un trágico suceso de violencia familiar que conmocionó a los habitantes de Ciudad Guayana, estado Bolívar.

De acuerdo con la Prensa de Monagas y otros medios locales, una disputa terminó en la muerte de Gregory Yépez, de 29 años a manos de su hijastro adolescente.

El incidente ocurrió en la barriada de la invasión Sendero de Dios, adyacente al sector Las Palmitas de San Félix.

¿Qué ocurrió?

Según el reporte, la víctima falleció de forma instantánea tras recibir una herida punzocortante que comprometió varios órganos vitales.

El ataque se produjo cerca de las 11:00 a.m del pasado jueves dentro de la vivienda familiar.

Testimonios de vecinos, recabados por el Cicpc apuntan a que el joven, de apenas 14 años, habría decidido intervenir en una violenta discusión entre Yépez y su madre, culminando en la agresión mortal.

Más detalles sobre la discusión fatal

Según el relato de una fuente anónima, no era la primera vez que se registraban discusiones y agresiones entre la pareja.

Las sospechas indican que el adolescente actuó para poner fin a la constante violencia doméstica.

La escena del crimen se desarrolló cuando Yépez intentó huir de la barraca y fue perseguido por su hijastro con un arma blanca. El ataque final se produjo en la espalda de la víctima.

A pesar de los esfuerzos de conocidos y compañeros de trabajo de Yépez, quien laboraba en el mercado de mayoristas de San Félix, el hombre murió en el acto a causa de la puñalada.

¿Qué han dicho las autoridades?

Tras el suceso, una comisión mixta integrada por agentes de la Policía del Estado Bolívar y la Policía Nacional acudió al lugar para resguardar la escena del crimen.

Minutos después, expertos del Cicpc llegaron al sitio para realizar las averiguaciones preliminares y el levantamiento del cuerpo.

Los vecinos del sector indicaron a los organismos de seguridad que el adolescente se marchó de la casa después de cometer el crimen. Hasta los momentos, las autoridades se encuentran en su búsqueda para determinar su responsabilidad penal en el homicidio.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube