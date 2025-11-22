Delivery venezolano muere tras recibir dos tiros en la cabeza: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

Un violento suceso conmocionó a la comuna de Estación Central, luego de que un repartidor de delivery venezolano, fuera atacado a tiros en plena Alameda, falleciendo horas más.

De acuerdo con información de Teletrece, el incidente se desencadenó durante una reunión entre compañeros de trabajo, el pasado jueves, en Chile.

La víctima, de 29 años, recibió al menos dos disparos en la cabeza en la intersección de la Alameda con Padre Hurtado, específicamente en la caletera de General Velásquez.

¿Qué se sabe sobre el ataque?

Según el reporte del fiscal Felipe Olivari, la agresión se produjo cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de entre cinco y seis repartidores.

En medio de la reunión, se originó una fuerte discusión entre el fallecido y otro de los presentes. El agresor se retiró brevemente y regresó con un arma, disparando contra la víctima.

Tras el ataque, otros repartidores que compartían en el lugar trasladanron al herido en una motocicleta hasta el Hospital San Juan de Dios. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvar su vida, el joven falleció poco después de ingresar al recinto asistencial.

Detalles sobre el detenido

Funcionarios del OS9 de Carabineros lograron la detención del presunto responsable, también ciudadano venezolano, "en un breve lapso de tiempo", tal como detalló el teniente Felipe Cortés.

El sujeto fue identificado como P.R.V.M., un joven venezolano de 24 años, quien poseía poseía antecedentes policiales por porte de arma blanca.

El imputado fue puesto a disposición del Centro de Justicia, donde se llevó a cabo el control de detención. La Justicia decretó la prisión preventiva para el acusado, fijando un plazo de 90 días para llevar a cabo la investigación de este crimen.

El personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) acudieron al lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias.

Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad para intentar establecer con claridad la dinámica del suceso y la ruta de escape que tomó el autor tras el ataque.

Testigos del sector señalaron que la zona donde ocurrió el crimen es considerada como "muy peligrosa", con presencia habitual de asaltos y robos.

