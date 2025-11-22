Docente hispano declarado culpable de un cruel crimen contra una niña: ¿Qué sucedió con Minerliz Soriano?

Suscríbete a nuestros canales

Tras casi 27 años del violento abuso sexual y asesinato de la niña Minerliz Soriano, autoridades declararon culpable a su agresor, el profesor de origen hispano), Joseph Martínez, alias “Jupiter Joe”.

Los hechos que llevaron a Martínez ante la justicia ocurrieron en El Bronx, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

El docente, residente de New Rochelle, en el condado Westchester, era conocido por enseñar astronomía a niños en El Bronx. El mismo fue acusado de abusar y matar a la menor, de 13 años de edad.

Por primera vez, se utilizó el ADN de un familiar para vincular al sospechoso con el crimen, publicó New York Post.

Agredió sexualmente a la niña y la mató

El homicidio de Soriano sucedió el 24 de febrero de 1999; ahora, casi 27 años después, Martínez fue declarado culpable. Su sentencia está programada para el 8 de enero de 2026.

Martínez, de 53 años de edad, estuvo dos décadas en libertad, antes de que los investigadores resolvieran el caso en 2021, por medio de tecnología avanzada de ADN para vincularlo con los fluidos corporales extraídos del suéter de la niña.

Para entonces era conocido en el vecindario como “Jupiter Joe” y por dar clases de astronomía a niños.

Según la evidencia, el hombre agredió sexualmente a la niña y le comprimió el cuello, agresión que le causó la muerte.

Posteriormente, metió el cuerpo de Soriano en una bolsa de basura y lo arrojó a un contenedor.

“Los detectives de El Bronx y mis fiscales adjuntos nunca se rindieron en su empeño por llevar ante la justicia al asesino de esta hermosa niña. Fue su incansable dedicación y compasión, junto con la tecnología avanzada de ADN, lo que condujo al arresto y la condena”, declaró la fiscal de distrito, Darcel Clark.

Evadía a la justicia

Mientras evadía la justicia, Martínez solía pararse en las aceras e incluso en los andenes del Metro de Nueva York con un telescopio. Incluso, apareció en varios videos de YouTube, en los cuales hablaba sobre el espacio y la luna con niños pequeños en las calles de la ciudad.

“No tengo palabras. Uno nunca llega a conocer realmente a la gente que cree conocer”, comentaron los vecinos tras conocer la acusación, en 2021.

En 1999, Martínez vivía en el mismo edificio que la niña, entonces era un joven de 27 años, publicó El Diario NY.

Según la Policía de Nueva York, Soriano caminaba a casa desde su escuela en Wallace Avenue cerca de las 2:20 de la tarde del 24 de febrero de 1999, cuando desapareció. Fue encontrada muerta cuatro días después.

